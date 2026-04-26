軍購條例若過》民進黨團：還有預算要審 恐拖過川習會

軍購協商卡關，民進黨團幹事長莊瑞雄昨受訪分析，立法院在廿四日、廿八日及五月五日的院會議程早已排定，即使明天協商完成，最快只能在五月八日院會完成三讀。（資料照）

立法院朝野協商「國防特別條例」陷入膠著，攸關項目及金額的重要條文仍無交集，明天將繼續召開協商。民進黨團評估，即使廿七日能順利完成協商，但因近期院會議程早已排滿既定議案，最快也要五月八日院會才能完成三讀；至於後續送入的特別預算案，恐怕要拖到五月底至六月中旬通過，時間點已在「川習會」之後。

莊瑞雄：在野黨拖進度 拖的是台灣安全

軍購協商卡關，民進黨團幹事長莊瑞雄昨受訪分析，立法院在廿四日、廿八日及五月五日的院會議程早已排定，即使明天協商完成，最快只能在五月八日院會完成三讀。在野一邊喊監督、一邊拖進度，拖的是台灣安全。

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莊瑞雄批評，在野黨端出來的版本幾乎只剩對美採購，商售、委託製造、台美合作與國防自主全數缺席。更離譜的是，在野黨所列對美採購項目不到四千億元，卻向外喊到八千億元規模，與一．二五兆元的整體需求差一大截。

至於特別預算審查節奏，莊瑞雄說明，一旦條例完成三讀，行政院將依法提出特別預算案，立法院將邀行政院長報告及備質詢，交付委員會審查後，再經協商送院會處理。若條例於五月八日完成三讀，預計五月中旬前後可進入實質審查。

民進黨團副幹事長陳培瑜則推估，立法院長韓國瑜將於五月九日出訪，五月八日院會可望通過軍購條例做為伴手禮；至於預算案，若一切順利，可能要拖到五月底至六月中旬方能通過。

民進黨政策會執行長吳思瑤觀察，若軍購拖到「川習會」後才通過，國民黨恐將犧牲美國僅存的信任、付出很大代價。因為中國首先是打擊賴清德政府，第二則是向川普政府展現，能透過搞定台灣最大在野黨，進而搞定軍購進展的能力。

此外，中國以涉台軍售為由，將七個歐盟實體列為出口管制名單。民進黨立委王定宇批評，中國一手透過在台協助者，阻撓國防預算的編列，另一手在全球阻擋國際軍工產業與台灣的合作；若台灣自己都不在意自身安全，怎能期望國際支持。

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