中國阻賴出訪 邱垂正：對台極限施壓

陸委會主委邱垂正昨表示，中共一方面接待國民黨主席訪團、一方面粗暴阻撓我元首出訪，這就是中共「一手硬、一手軟」的兩手策略，企圖以複合式施壓對台進行步步進逼與極限施壓。（記者陳逸寬攝）

我方對和平有理想沒幻想 和平必須建立在實力之上

陸委會主委邱垂正昨表示，中共一方面接待國民黨主席訪團、一方面粗暴阻撓我元首出訪，這就是中共「一手硬、一手軟」的兩手策略，企圖以複合式施壓對台進行步步進逼與極限施壓；他強調，我方對和平有理想但沒有幻想，和平必須建立在實力之上，將落實賴總統「和平四大支柱行動方案」以確保台灣主權。

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中共軟硬兼施策略 對台步步進逼

邱垂正昨出席「安倍政經塾」首期開幕式致詞表示，前日相安倍晉三提出「自由開放印太（FOIP）」構想已成為日本、美國在內的印太國家共同願景及戰略目標，其主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），更成為高標準、高品質的自由貿易區，這都是為世人所稱道的戰略遺產。

邱強調，面對當前中、俄、朝等威權在印太的軍事擴張，挑戰以規則為基礎的國際秩序，台灣在地緣政治、在全球經貿科技、在民主價值觀上，已成為FOIP的關鍵角色。安倍主張「台灣有事等於日本、美日安保聯盟有事」，深刻點出台日唇齒相依，也展現守護區域和平的堅定決心。

邱說，台灣面對中共日益嚴重的軍機艦繞台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、跨境鎮壓的法律戰、鋪天蓋地的認知戰，以及灰色地帶侵擾等不合理的施壓，這已是當前兩岸關係緊張以及台海風險的主要根源。正如日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，亦遭到中共強烈的複合性施壓。對此他認為，台灣與日本等區域內負責任的國家，要冷靜因應不斷變化的安全情勢，提升自我防衛的能力，共同為區域的和平穩定做出貢獻。

針對近期中共出手施壓非洲三國，突襲式取消我國總統專機飛越許可，導致總統賴清德出訪行程被迫暫緩，邱垂正說中共使用兩手策略，一方面看似善意接待國民黨主席訪問團，但另一方面又以粗暴手段阻撓我元首出訪，這是不會改變的軟硬兼施對台策略。

堅持兩岸互不隸屬 確保台灣主權

面對中共打壓，邱並指出，台灣要堅定自己的立場，落實堅持作為自由民主憲政國家、兩岸互不隸屬、台灣主權不容侵犯併吞、台灣未來必須由台灣人民意志決定等四個堅持。他也說，和平要建立於自身實力，做好充分準備，以實力與決心確保和平，對和平有理想，但是沒有幻想，強化自我防衛力量、強化供應鏈韌性及全社會防衛韌性，並深化與理念相近的國家合作，維護有韌性、穩定的兩岸關係領導能力。

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