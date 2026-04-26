首期安倍政經塾開訓 盼成為日台關係重要推手

「第一期安倍政經塾」，昨在台北舉行開塾典禮，盼成推動日台關係持續發展的重要力量。（記者陳逸寬攝）

由政治大學安倍晉三研究中心主辦的「第一期安倍政經塾」，昨在台北舉行開塾典禮。日本台灣交流協會新聞文化部部長荒木直哉代讀台北事務所代表片山和之致詞時強調，近年國際局勢日益複雜，政經塾致力於培養具備跨域能力的人才極具重要性，期待學員能成為未來推動日台關係持續發展的重要力量。

主辦方宣布，明年春天將於東京舉辦首次海外課程，屆時將邀請台灣塾生與日本年輕國會及地方議員交流，同時拜訪日本著名的政治家搖籃，日相高市早苗的母校「松下政經塾」。

請繼續往下閱讀...

荒木代讀片山和之致詞指出，首期卅二位優秀學員針對經濟安保及日台關係等議題進行研習，在近年國際局勢日益複雜的背景下，培養跨領域人才顯得尤為重要。日台協會為培育真正理解日本的人才，長期推動各項研究資助與學術交流，未來也將持續與安倍晉三研究中心攜手合作，期許學員在此增廣見聞，推動日台關係持續發展的重要力量。

安倍政經塾塾長代行李世暉表示，政經塾將秉持「以國為念、以民為本、以誠為先、以行為證」的塾訓，特別是安倍前首相生前最重視的「至誠」精神。他期許來自各行各業的三十二位塾生，能透過課程轉化為實際行動。

代表全體塾生致詞的新北市議員山田摩衣指出，日本的職人精神與台灣的多元包容，是兩國深化友好的關鍵，當前全球供應鏈重組，民意代表應引導產業走向國際，在印太架構中尋找機會。她說，塾生們應效法安倍前首相守護國家的堅定信念，讓台灣與日本在動盪局勢中，成為彼此最堅實的夥伴和依靠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法