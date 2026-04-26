藍：沈伯洋若只會抗中保台 恐怕不適合選北市

台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安應邀出席，並主持扶轎起駕儀式。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安昨與民進黨台北市長可能參選人選、民進黨立委沈伯洋同台，引發各界關注。未來國民黨如何協助蔣萬安發揮領頭羊或外溢輔選的角色，國民黨組發會主委李哲華表示，等人選確定之後再來討論；黨內人士也說，蔣萬安以政績牌取勝，沈若只會「抗中保台」，恐怕不適合選台北市長。

李哲華直言，「現在時間還太早，等人選確定之後再來討論」。黨中央人士也說，現在才四月，國民黨自己都還沒有徵召，民進黨已經開始捧沈伯洋了，國民黨當然不會隨之起舞。

請繼續往下閱讀...

國民黨北市港湖議員參選人陳冠安表示，民進黨現在不是要推派沈伯洋，而是推派一具名為沈伯洋的軀殼，不能談抗中保台、要改變人設，甚至連黑熊招牌Q毛都要剪掉，一言以蔽之，就是認為過去的沈伯洋根本不適合選台北市長，所以要從上到下改變沈伯洋，讓沈變成更適合「選舉」。如此這樣，那幹嘛要推派沈伯洋？現在民進黨眾人花裡胡哨的吹捧，其實都是在告訴公眾，沈並不適合當台北市長。

陳冠安說，反觀蔣萬安就是蔣萬安，對藍營小雞而言，我們不關心他的髮型，不關心他的音樂天份或是運動細胞，不需要他有連講一個小時的莫札特樂理的能力，就是繼續堅持市政就好。

黨內人士表示，任何的對手都不能掉以輕心，若是沈伯洋出線，還是要審慎以對，民進黨在台北市還是有他的基本盤，雖然沈實際上選戰經驗不夠，社會形象比較極端一點，「在台北市不一定是個討喜的市長的人選」，但是打選戰就是以最謹慎的態度去面對。

黨內人士諷刺，聽說沈除了抗中保台的論調，連一般致詞都不太會？也可能是不熟，很好奇沈伯洋開始跑廟以後，「那些廟算不算中國神？」傳統信仰那些神佛算不算中國神，沈也可以好好的來研究一下。而蔣萬安最強的還是政績，就以政績牌取勝，這是最好的方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法