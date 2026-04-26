布局年底百里侯 綠：沈伯洋直攻蔣 蘇巧慧擔綱全台領頭羊

沈伯洋昨至松山慈惠堂出席母娘文化祭活動。（記者甘孟霖攝）

民進黨布局年底百里侯爭霸。不分區立委沈伯洋被鎖定出戰台北市長，可望於五月中下旬正式提名，團隊將強打市政專業，直球對決現任市長蔣萬安，雙北連線作戰已然浮現。而新北市被綠營視為積極搶攻的戰略高地，由市長參選人蘇巧慧擔綱全台領頭羊，成為黨內共識。

據了解，沈伯洋競選團隊的陸空戰力就位，由民進黨政策執行長吳思瑤出任總幹事、總綰兵符。組織面由立委吳沛憶擔任執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，扛下地方活動與組織工作；政策面則由不分區立委陳培瑜、范雲等人操刀，除召開多場會議盤整對策，並積極拜會產官學界與熟稔市政經驗的前政務官。

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沈伯洋昨出席台北母娘文化季活動，與蔣萬安首度同框。吳思瑤說，未來會讓沈展現更多專業及真誠態度，直球對決市政論述及議題，相信未來好感度及認同度都會大幅提升；反觀蔣萬安閃東閃西，「面對沈伯洋、萬安不安，難道要持續靠『呵呵呵』選完這場選戰嗎？」

對於沈伯洋被視為困住蔣萬安、甚至做為總統大選「前哨戰」的說法，吳思瑤評估，蔣確實有政治野心，近期也改變人設、充當攻擊中央政策的打手，卻搞不定台北市政；民進黨不會如此矮化這場選戰，或是定位成消磨蔣萬安光環的策略。

此外，雙北聯防亦備受矚目。黨內人士指出，蘇巧慧準備功夫扎實且民調氣勢衝高，加上新北市人口數居全國之冠，足以帶動全台灣選情，因此民進黨內已有共識，期待由蘇擔任領頭羊角色；而蘇巧慧與沈伯洋從學生時代到立法院皆為同儕，蘇曾傳授自身選舉經驗，雙方也持續就相關政策與協同作戰溝通。

蘇陣營目前由資深立委吳秉叡扛起總幹事的輔選大旗，多位新北市的在地立委及不分區立委皆加入競選團隊，前立委也歸隊助陣，戰力可期。輔選幹部分析，新北市結構仍屬藍營優勢區，儘管內部民調顯示，蘇巧慧與國民黨李四川呈現不相上下，長期勤跑已見正向成效，但仍不容樂觀。

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