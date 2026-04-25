三國聽從北京阻賴出訪 美議員促華府究責

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，但因非洲三島國突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國聯邦眾議員帝芬尼23日致函國務卿和國土安全部長指出，這些國家不負責任的行為創下危險先例，盼美政府採取措施向其追究責任。（美聯社檔案照）

賴清德總統原定出訪友邦史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國受中國施壓突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國共和黨聯邦眾議員帝芬尼廿三日致函國務卿魯比歐和國土安全部長穆林指出，這些國家不負責任的行為創下危險先例，盼美政府採取措施向其追究責任。

帝芬尼建議制裁塞席爾等非洲三國

針對馬達加斯加，帝芬尼建議考慮凍結美國近期宣布逾一億美元的援助承諾。他也要求美國考慮將模里西斯列入「旅遊禁令」名單。另外，帝芬尼要求美國暫停任何有關將塞席爾納入免簽計畫的考量或與該國當局的討論。

請繼續往下閱讀...

已有多位美國國會議員陸續在社群媒體發文聲援，除批判中共再度霸凌美國盟友，並支持台灣國際參與的權利。根據駐美代表處提供資訊，眾議員帝芬尼已致函國務卿、國土安全部長表示，他對中國在非洲的三個附庸國—塞席爾、模里西斯、馬達加斯加—違反國際民航規範的行為，同感關切。

帝芬尼在信函中寫道，這種不負責任的行為開創危險先例，希望美國政府採取適當措施，追究這些政府的責任。

日華懇會長古屋圭司 撻伐北京蠻橫行為

對於中國蠻橫的外交干預，日本政界近日紛紛發聲替台灣抱不平。日本友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司昨也在社群平台貼文聲援台灣。古屋表示，以政治意圖，透過其他國家進行介入，是極為蠻橫的行為。他也強調日本與台灣之間的紐帶，無論發生任何情況都不會被動搖。

古屋表示，確保航空安全與保安，是國際社會的共同利益，所有國家都應以透明性方式運作。他還指出，中國打著國際貢獻的名義，實際上只考量自身利益，對非洲等開發中國家進行過度放貸，最終使對方在不知不覺中陷入「隱形的債務陷阱」，這已成為其慣用手法。

對於此事，根據中央社報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀回覆中央社記者提問表示，台灣應將注意力集中在任何能發揮作用的地方，致力成為良好合作夥伴。當賴總統有機會訪問另一個邦交國時，「華府應依照慣例，為其安排過境美國。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法