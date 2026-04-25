晤谷立言 盧秀燕：談合作發展下個護國神山

台中市長盧秀燕（右六）昨表示，廿三日曾與美國AIT處長谷立言（左六）討論合作發展無人機產業。圖為當天盧秀燕、谷立言等人陪同美國太空總署太空人林琪兒（右五）參訪美村綜合服務園區。（記者蔡淑媛攝）

討論無人機及無人載具產業 推進中部經濟

台中市長盧秀燕廿三日與美國AIT處長谷立言會面，盧秀燕昨表示，兩人主要針對發展無人機及無人載具的產業進行討論，無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等工業機組，這四大產業本來就以台中為主，將以台中為領航城市，互相合作發展台灣繼半導體晶片後下一個護國神山的產業，就是無人機及無人載具。

盧秀燕昨出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮時表示，她與谷立言是很要好的朋友，谷立言到台中就會找她聊一聊，兩人廿三日會面特別聊到要發展無人機及無人載具的產業。

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無人機零組件四大產業 聚集台中

盧秀燕說，大家都知道現在全世界不管是軍用或商用，對無人機及無人載具的產業需求非常非常的大，也因此雙方要共同打造台灣下一個護國神山，繼晶片半導體之後，下一個台灣的護國神山產業就是無人機及無人載具。

為什麼台中是領航城市？盧秀燕表示，因為無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等工業機組，這四大產業本來就以台中為主，這四大產業可構成無人機及無人載具的產業，因此，他們二人對此有更多的討論跟合作。

至於為何要談合作？盧秀燕表示，因為全世界無人機主要的技術在美國，我們有研發跟生產製造，他們會給我們生產技術及規格，美國有很大的買方市場，我們是賣方，大家互相合作來發展下一個護國神山產業，就是無人機及無人載具，而且以台中為領航城市，發展中部的產業。

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