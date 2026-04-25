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    首頁 > 政治

    美智庫：軍購須在川習會前通過

    2026/04/25 05:30 記者陳政宇／台北報導
    美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前拜會立法院長韓國瑜，當面建議軍購預算須於「川習會」前通過。（立法院提供）

    美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前拜會立法院長韓國瑜，當面建議軍購預算須於「川習會」前通過。（立法院提供）

    立法院長韓國瑜廿七日將再度召集朝野黨團協商「國防特別條例草案」，民進黨立委王定宇昨披露，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前拜會韓國瑜時，一位曾任美國國防部高階官員的訪團成員，當面建議軍購預算須於「川習會」前通過，否則台灣將付出慘痛代價。

    王定宇昨受訪表示，CSIS廿二日拜訪韓國瑜，自己和國民黨立委陳永康、民眾黨立委王安祥一同接待，訪團成員都是研究地緣政治、區域安全的專家，多位曾擔任美國安高層。

    王定宇透露，一名曾任美國重要官員的成員，特別向韓國瑜及各黨立委表達，美方對立法院運作無任何意見；在野黨一直表達支持軍購、遲早會通過，但若認為軍購早晚會過，建議應該在川普訪問中國前通過。

    至於原因，王定宇轉述，該人士點出，若軍購條例在川習會前通過，可以讓民主陣營更有底氣，對台灣有利；若是川習會後才過，對台灣非常不好，因為會有不同解讀，發展難以預測，「台灣可能會付出一些代價。」

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