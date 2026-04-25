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    首頁 > 政治

    公布2027年撥款法案 美眾院：軍事援台157億

    2026/04/25 05:30 記者蘇永耀／綜合報導
    美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助。圖為美國國會大廈。（中央社資料照）

    美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助。圖為美國國會大廈。（中央社資料照）

    美國政府目前雖聚焦在中東戰事，但仍積極投入資源支持台灣等盟邦。根據美國聯邦眾議院撥款委員會公布二〇二七財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於五億美元（約新台幣一百五十七億多元）的援助；委員會特別指出，儘管整體預算削減，法案仍對台灣等美國盟友維持強健支持。

    美國「二〇二六綜合撥款法」中，於「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於三億美元用於對台援助。

    對台等盟友融資 反制中共等集團

    撥款委員會廿二日透過新聞稿指出，二〇二七財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計四七三．二億美元的預算，較二〇二六財政年度減少廿六．九億美元。不過，儘管整體預算削減，委員會表示，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手。

    根據目前法案文本，法案於「對外軍事融資計畫」項目下所撥列的資金中，應提供不少於五億美元（約新台幣一五七．八億元）用於對台援助；美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和相關服務列為優先事項。

    眾院撥款委員會廿二日公布法案內容，該委員會底下的國家安全、國務院及相關計畫小組廿三日審議法案，以八票對五票通過，後續將送交委員會審議。

    根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

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