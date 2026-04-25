李四川臉書灌「假好評」 競辦籲停止爛招

對於臉書粉專被爆有大量假帳號網軍在吹捧，國民黨新北市長參選人李四川（前排中）回應，辦公室已對外說明，選舉不要有反串狀況。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁近期遭異常帳號灌入留言，競選辦公室指出，李四川投入選舉之後，反串留言便不斷出現在社群，團隊已保留證據，並呼籲有心人士停止選舉爛招、回歸正面選戰。

李四川競辦表示，自三月廿七日起，發現李四川臉書粉絲專頁持續遭異常帳號灌入留言，經內部清查，這些帳號具有高度一致的共同特徵，使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧，競選辦公室當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理，然而相關反串行為至今仍持續出現。

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反串留言操作 已保留證據

李四川競辦強調，李四川數十年在公務界推動地方建設，以實質政績獲得市民信賴，社群貼文也經常吸引廣大粉絲互動，從來不需要「假好評」，有心人士刻意以反串方式持續在李四川的官方社群留言，就是企圖以負面選舉方式「以假亂真」。

李四川昨天下午到土城區聖瑪莉觀光工廠參觀，被認為直搗民進黨新北市長參選人蘇巧慧的本命區？李四川說，「廿九區都是我的本命區，我都會很努力」。

李四川也跟小朋友一起做奶油蛋糕，他說，他太太曾開過麵包店，做蛋糕不是難事，再過幾天就是母親節，他跟小朋友在蛋糕成品前拍照，並高喊「母親節快樂」。

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