《卸任厚生會長》蘇巧慧推動醫療福利 守護弱勢權益

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左）過去一年擔任立法院厚生會第33屆會長，昨日在會長交接典禮交棒。（蘇巧慧辦公室提供）

新北市長參選人蘇巧慧過去一年擔任立法院厚生會第卅三屆會長，關注社會福利、衛生保健、環境保護等政策議題。昨日新舊會長交接典禮，蘇巧慧說，很榮幸在過去一年擔任會長任內，努力實踐厚生會為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，期盼新任會長陳菁徽持續為打造「健康台灣」而打拚。

讓長照資源「看得到、找得到、用得到」

蘇巧慧表示，二〇二五年擔任會長後，她努力實踐厚生會為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，也在長照、提升急救韌性、推動醫藥法制各方面持續努力；在長照領域，她擔任厚生會「長照推動委員會」召集人，並針對醫療與照護整合、人力韌性不斷與衛生福利部進行溝通，確保長照資源能讓長者「看得到、找得到、用得到」。

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培訓6.4萬人學急救 推癌症百億預算

她在厚生會「急救賦能委員會」持續和召集人黃捷推廣CPR與AED的急救知識，也舉辦AED勸募活動，補足全國國中與派出所一千二百台AED的缺口，也培訓六．四萬餘人學習急救知識；推動醫藥法制方面，她成功推動衛福部編列癌症新藥百億預算，並獲得總統賴清德「用多少、補多少」的承諾。

此外，昨天也推出「醫界為巧慧加油」系列短影音。由不同領域醫事人員拍攝影片，分享蘇巧慧長期為各級醫療、各類醫事人員、病友等爭取資源和完善制度的努力，首集影片由「台灣公眾除顫發展協會」理事長徐震宇敘述蘇巧慧與協會共同推動全國增設三千多台AED的故事。

徐震宇表示，蘇巧慧二〇二〇年在立法院社會福利及衛生環境委員會提案要求衛福部修正關於「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」相關規定，促使全國AED的數量增加三千多台，感謝蘇巧慧扮演官方與民間專業人士的溝通橋梁，支持蘇巧慧當新北市長。

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