童子瑋密集視察奏效 謝國樑推營養午餐「特餐日」

基隆市議長童子瑋（左三）廿四日前往暖暖高中，了解公辦民營團膳供應配送過程與保溫，做為未來政策參考。（記者俞肇福攝）

基隆市議長童子瑋連日視察各級學校營養午餐，昨天又到市立暖暖高中「抽查」營養午餐；對於市府前天宣布下學年度起中小學每週三規劃「特餐日」，新增一道主菜級菜色。童子瑋表示，他密集訪視各校，呼籲市府重視學生午餐品質，很高興市長謝國樑再次跟進。

童子瑋昨天再度臨時前往「抽考」暖暖高中，了解校園午餐的配送狀況。童子瑋說，他到暖暖高中去看「公辦民營」廚房午餐的配送狀況，未來市府可以強化「熱鏈恆溫」的作業標準，搭配「全程溫控」確保品質。他說，聽聞市府宣布幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

請繼續往下閱讀...

童子瑋表示，這兩週他密集視察國中小營養午餐，從「自設廚房」、「訂購團膳」到「公辦民營」廚房供應午餐，都是為了全方位了解學童的用餐品質，也藉行程傳達家長及學生訴求「不只免費、更要美味」。

教育局昨也針對基市信義國小及仁愛國小，從一一五學年度起（八月卅一日），實施學生營養午餐全面免費，半日班學生在校用餐後才放學，經問卷調查家長也都同意。

國民黨基隆市黨部基隆市議員提名第二梯次登記昨天截止，第四選區（中山區）有現任議員宋瑋莉、郭美秀及新人林祐德；第六選區（暖暖區）僅現任議員連恩典登記；第九選區的山地原住民則無人領表。中山區與暖暖區都不必辦初選民調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法