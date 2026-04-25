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    首頁 > 政治

    民進黨宜縣長參選人林國漳 提「客底文化」政見

    2026/04/25 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排左四）昨到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排左四）昨到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見。（記者王峻祺攝）

    宜蘭客家桐花祭即將登場，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見，包括打造客家生活廊道、推動數位族譜、復興詔安腔客語、創立客底美食品牌及導入客庄實境解謎等，找回宜蘭客家底蘊。

    林國漳說，員山大湖底有近七成鄉親有客家血緣，這群「客底」人雖然語言逐漸流失，但文化認同依然深厚，希望透過「客底文化覺醒」，讓隱藏在日常中文化，被重新看見。

    他說，將打造「台七線客家森活廊道」，串聯員山、大同、三星、冬山聚落，並推動「數位族譜」找回家族記憶，及「復興珍貴詔安腔」，將母語帶回校園，發展「HA-FOOD在地品牌」，結合三星蔥、員山韭菜、林美金棗等農產。

    林國漳說，為振興地方觀光，也將「導入AI與實境解謎」，讓文化體驗更有趣、更貼近年輕世代，重振宜蘭客家文化，成為地方創生重要引擎。

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨出席立院國民黨團大會，黨團高喊「宜蘭要改變，縣長選宗憲」，表態將全力輔選。民眾黨參選人陳琬惠由創黨主席柯文哲陪同掃街，晚間和黨公職在頭城慶元宮廟口開講。

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