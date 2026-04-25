以涉台軍售為由》中國將7歐盟實體 列出口管制名單

中國商務部昨以涉及對台灣軍售，即日起將七家歐盟實體列入出口管制管控名單。（路透檔案照）

中國商務部昨以涉及對台灣軍售，即日起將七家歐盟實體列入出口管制管控名單；列入名單的業者被禁止從中國進口或取得原產於中國的軍民兩用商品。

禁止從中國取得軍民兩用商品

這七家歐盟實體分別是比利時赫斯塔爾公司、捷克航太國防及安全設備供應商 Omnipol集團、德國國防電子製造商亨索爾特 （Hensoldt AG）、捷克軍企聖劍陸軍（Excalibur Army）、捷克衛星數據分析公司SpaceKnow、捷克航太研究中心（VZLU）及比利時知名槍械公司白朗寧（FN Browning）。

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根據中媒，中國商務部以維護國安與利益、履行防止擴散等國際義務，以及根據中國法律為由，決定將這七家歐盟實體，列入出口管制管控名單。

中國出口商被禁止對上述七家列入黑名單的實體出口軍民兩用產品，以及境外組織與個人被禁止將原產於中國的軍民兩用商品轉移或提供給上述七家實體；正在進行中的相關商務活動應立即停止，若有特殊情況必須出口則得向商務部提出申請。

中國商務部透露，在宣布措施前，已透過雙邊出口管制對話機制向歐盟通報相關情況。發言人並強調，中方依法列名單的行為僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾「參與對台軍售或與台勾連」，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。

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