國民黨縣市長布局 彰縣、嘉縣人選明朗化 近日徵召

國民黨中央黨部。（資料照）

年底九合一選舉，國民黨已經有十三縣市完成提名或禮讓友黨，五個尋求連任縣市預計六月提名，藍白合的宜蘭縣、新北市，預計四月底、五月初完成提名，僅剩彰化縣、嘉義縣待定，黨務人士表示，目前人選已經明朗化，近日就會進行徵召。

宜蘭、新北藍白合 估月底、五月初提名

國民黨最早於去年十二月二十四日通過徵召提名立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長；今年三月四日提名立委陳玉珍參選金門縣長、立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。

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三月十一日提名前台北市長副市長李四川參選新北市長，立委吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長。四月一日提名立法院副院長江啟臣參選台中市長、立委徐欣瑩出戰新竹縣長、澎湖縣湖西鄉長陳振中參選澎湖縣長；新竹市禮讓高虹安、苗栗縣支持鍾東錦連任。

藍白合的宜蘭縣、嘉義市、新北市，嘉義市四月七日透過初選民調，確定禮讓民眾黨張啓楷；新北市李四川、黃國昌，近日正進行民調，預計四月底完成；宜蘭縣吳宗憲、陳琬惠則預計五月初完成。另有台北市、桃園市、基隆市、南投縣、連江縣等五縣市長尋求連任，預計六月完成徵召。

國民黨縣市提名進度，目前僅剩彰化縣、嘉義縣人選待定。彰化縣有立委謝衣鳯、彰化縣政府參議柯呈枋、彰化縣工策會總幹事洪榮章、前國民黨考紀會主委魏平政等人角逐；嘉義縣主要人選有國民黨立委王育敏、中選會代理主委吳容輝及無黨籍的朴子市長吳品叡，黨務人士表示，兩縣市人選已經討論到相當具體的階段，很快就會有結果出來。

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