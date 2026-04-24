力挺林國漳 宜中校友、律師組後援會

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）成立宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會，近百位宜中校友及執業律師到場力挺。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天成立宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會，近百位宜中校友及執業律師到場，校友後援籌備會召集人楊杰直言「內舉不避親」，力挺優秀校友服務桑梓；宜蘭律師公會也約有八成律師表態支持，大讚林國漳「零缺點」。

前宜蘭縣商業總會理事長、現任宜縣義警大隊大隊長楊杰，受邀擔任林國漳宜中校友後援籌備會召集人，律師後援籌備會召集人則由在地資深律師包漢銘出任；林國漳在二人手臂別上特製「臂漳」，象徵後援會「開漳」。

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林國漳致詞時感動哽咽，講述母校宜中與法律界夥伴，是他這幾十年來重要的成長養分。宜中教他「全校一家」，正是他服務的初衷，他把宜蘭視為大家庭，不論是校友情感，或律師正義感，都是推動他前進的力量。

楊杰說，林國漳投入律師界卅多年，長期擔任法扶志工，協助弱勢家庭，並在社區大學授課，展現對公共事務與社會公益的熱忱。包漢銘稱讚林國漳在宜蘭律師界有強大親和力及號召力，獲公會八成成員認同，不與人吵架的修養，簡直「零缺點」。

此外，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，將透過藍白合內參民調產生人選，民眾黨創黨主席柯文哲昨天起一連四天進駐宜蘭，為陳琬惠輔選。

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