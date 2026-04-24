立院初審》選罷法修正 放寬受緩刑宣告者可參選

立法院內政委員會23日繼續審查公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案等案，內政部長劉世芳列席。（記者羅沛德攝）

立院內政委員會昨初審通過「公職人員選罷法第廿六條修正草案」、「總統副總統選罷法第廿六修正草案」，增訂曾犯詐欺犯罪危害防制條例，經有罪判決確定，不得登記為候選人。朝野也就排除「受緩刑宣告者」參選限制達成共識，但民眾黨團堅持納入「易刑處分者」，相關條文保留送黨團協商。

民進黨立委李柏毅提出「總統副總統選罷法第廿六條修正案」及「公職人員選罷法第廿六條修正案」，增訂第六款曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」，經有罪判決確定，不得登記為候選人。朝野立委無異議通過送交院會審查。

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民進黨立委林淑芬也提案指出，現行條文未區分罪質輕重及是否入監執行的必要性，導致非屬「黑、金、槍、毒」等特定重罪，且緩刑者參政權受限程度竟長於易科罰金執行完畢者，顯有法律評價輕重失衡之違失，因此主張排除受緩刑宣告者之候選人消極資格限制，以符合比例原則與平等原則。

國民黨立委陳玉珍提案亦認為，現行法將所有緩刑的犯罪輕微案件，一律排除參選資格，已過度擴大排黑打擊範圍，對鼓勵更生人的司法目的不符，顯有違反憲法比例原則之虞，主張排除受緩刑宣告者。

民眾黨立委許忠信則主張「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限。」朝野就「受緩刑宣告者，不在此限」達成共識，許堅持納入「易刑處分者」，國民黨籍召委廖先翔裁示，相關條文保留送朝野協商。

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