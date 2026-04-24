鄭麗文訪中480萬 要全民買單／審計部：若涉不法將送監院、檢調

立法院23日財政委員會，審計長陳瑞敏列席備詢。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，並向台灣民主基金會申請四八〇萬元補助費，被質疑行程名實不符，並違反基金會經費使用規定。對此，審計部審計長陳瑞敏昨天強調，該案目前尚未核銷，將由民主基金會審核執行與否，受主管機關外交部監督；若經查涉及不法，審計部將移送監察院及檢調處理。

立法院財政委員會昨審查今年度總預算案有關主計總處暨審計部等部分。民進黨立委吳秉叡質詢時關切，外交部捐助民主基金會的主要目的，是透過國會外交拓展空間、推廣民主與自由，以突破中共在國際上的打壓；國民黨的申請書雖載明，要去中國推廣台灣的民主自由理念，但全程皆未提到相關內容，所作所為與書面內容不符、甚至背道而馳。

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陳瑞敏回應表示，補助的申請與執行必須依民主基金會的相關規定處理，外交部依法具有主管機關的查核責任，該案目前尚未辦理核銷作業。

吳秉叡則質疑，民主基金會董事長由立法院長韓國瑜兼任，假設基金會董監事會議通過核銷，但外交部行文認定鄭麗文此行不符合補助目的，民主基金會仍執意補助，審計部能有什麼作為？

陳瑞敏說明，審計部會依據外交部的相關發文及查核結果，來處理相關的帳務問題；若外交部未做適當處理，審計部也會給予相關審核意見。如果外交部盡職責認定不合法，基金會卻持續堅持，審計部就會送交監察院處理，若有不法的就送檢調單位，依國家制度處理。

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