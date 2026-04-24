捷克總統：與台灣合作比與中國更有利

捷克總統帕維爾公開表示，與台灣的合作可能比目前與中國的合作對捷克來說更有利。（歐新社檔案照）

捷克政府拒絕提供專機給參議長韋德齊訪台，理由是憂心捷克對中商業利益受損。捷克總統帕維爾表示，現任政府應務實看待與台灣的關係，例如投資創造的就業機會、技術共享等。他認為，與台灣的合作可能比目前與中國的合作對捷克來說更有利。

應務實看待台捷關係 爭取投資、技術共享

根據中央社引述捷克新聞通訊社報導，帕維爾總統廿二日對媒體表示，捷克奉行「一中政策」，但這並不排除與台灣的合作。

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帕維爾指出，如果現任政府強調務實外交政策，那麼也應以務實的態度看待與台灣的關係。例如透過投資所創造的就業機會、技術共享與其他經濟效益。他認為，這意味著與台灣的合作可能比目前與中國的合作對捷克更有利。

捷克是主權國家 不應讓任何人規定不可與誰合作

帕維爾補充，這並不排除與中國維持正常關係。捷克是一個主權國家，不應讓任何人規定其可以或不可以與誰合作。他也強調，捷克並未侵犯或質疑中國的主權，並且堅持與台灣合作的立場。

捷克議員批政府為討好中國 拒供議長專機訪台

韋德齊將在五月底至六月初訪問台灣。總理巴比斯指出，韋德齊訪台行程是「耗費數百萬的旅行」，且恐會損害捷克在中國的經濟利益，因此不會提供韋德齊前往台灣的政府專機。

因此，由韋德齊率領的代表團將搭乘從布拉格直飛台北的航班，這條航線三年前在韋德齊的推動下開通。韋德齊稱捷克政府的決定是「背叛」，並形容這是對計畫隨團出訪的企業界、科學、研究與文化界代表的「背後捅刀」，他們的參與如今變得不確定。

捷克為議會民主制國家，行政權以總理與內閣為核心，負責日常施政與政策決定。總統為國家元首，亦擁有一定實權，如任命總理與內閣成員，以及對法律行使否決權等。

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