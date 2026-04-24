呼應中國一帶一路戰略 高德地圖高調登台引發國安警戒

中國「高德地圖」App登台，以3D呈現街景，甚至還有紅綠燈倒數功能，疑有資安風險。交通部23日表示，政府從未提供相關資料給該軟體，高德地圖的紅綠燈秒數是透過大數據推估。（記者王藝菘攝）

中國地圖App服務平台高德地圖，近期因在台灣推出「紅綠燈倒數」與「車道級導航」等功能，引發各界關注，甚至成為立法院質詢焦點。值得關注的是，二〇二三年中國「一帶一路」倡議十週年，高德在相關活動中以「一張中國人的世界地圖」作為宣傳口號，強調呼應國家戰略布局。

以「一張中國人的世界地圖」口號高調宣傳

高德地圖由高德軟件開發，總部位於中國北京，二〇一四年被阿里巴巴集團收購，納入其數位生態體系，與百度地圖並列兩大主流地圖服務。高德地圖在中國除了主打「精準導航」與「即時資訊整合」外，近年更導入三D地圖與AR實境導航，並串連餐飲搜尋、外送與旅遊資訊，逐步從單一導航工具轉型為生活服務入口。

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對海外市場，高德地圖運作模式明顯不同，由於交通號誌與即時路況等資料多涉及政府系統，多數國家並未對外開放，高德在海外通常仰賴第三方圖資與非即時資料。

數發部：地圖底圖向荷蘭購買 非在台蒐集

數發部長林宜敬指出，高德地圖使用的地圖底圖係向荷蘭業者購買，並非直接在台蒐集；至於備受討論的紅綠燈倒數功能，也非連接交通部或地方政府資料庫，而是透過觀察用戶在路口等待行為進行推估。

值得關注的是，二〇二三年適逢中國「一帶一路」倡議十週年，高德在相關活動中以「一張中國人的世界地圖」作為宣傳口號，強調呼應國家戰略布局。當時由高德集團總裁（現任董事長）劉振飛正式對外宣布「世界地圖」產品上線，將服務版圖擴展至全球兩百多個國家與地區，並結合中國北斗衛星導航系統的全球定位能力，整體定位帶有濃厚官方政策色彩。

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