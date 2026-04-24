國安隱憂 顧立雄：國軍禁用中國高德地圖

一表看懂中國導航App高德地圖（整理製表︰記者邱巧貞）

中國「高德地圖」登台，遭疑有資安疑慮，甚至可透過超商分店等據點辨別營區。對此，國防部長顧立雄昨說，國防部會依循數發部禁止立場，通令全軍遵循禁止使用的規範。

通令全軍遵循禁止下載、使用 私人手機一併納管

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在中國，地圖測繪屬於高度敏感的基礎數據產業，必須持有中國政府核發的「導航電子地圖甲級測繪資質」許可證。地圖數據涉及國家安全敏感數據，涵蓋軍事、交通、地理資訊，高德在營運上受到中國政府的嚴格監管。

高德地圖 受中國政府嚴格監管

媒體詢問，地圖中的軍事營區雖已去識別化，卻仍可透過超商分店等資訊辨別，顧立雄表示，中共的衛星每天都在經過，一旦有戰事發生固定陣地的位置都不會是完全安全的所在。國軍早就在戰術的應用上，會找尋隱蔽及適合的戰術位置。這本來就在作戰面會考量的部分。

媒體追問，私人手機是否也納管？顧立雄表示，數發部已經禁止，國防部會依循這個立場，對有資安疑慮的數位圖資軟體，通令全軍遵循規範，禁止下載使用。

全面禁用？陸委會：待數發部報告立刻決定

對於未來是否朝禁用高德地圖的方向處理？陸委會發言人梁文傑昨回應，技術層面由數發部做研析，政策部分當然是相關部會一起研商做決定。等到數發部的研析報告出來後，就會立刻做決定，因為這種事就是「越快做決定、越早做決定越好」。

內政部：若影響國安就禁用

內政部長劉世芳在立院受訪時說，無論是高德地圖或相關有資安疑慮的App，內政部都會做風險評估，若評估認為對台灣國安問題產生重大影響，當然會加以禁絕。

劉世芳強調，不只員警，公務機關也都不應使用，內政部會把相關訊息提供數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）進行最後確認。

兩岸人士受訪指出，在台灣使用高德地圖，因圖資涉及軍事據點、政府機關位置，以及電力、通訊、港口等基礎設施，使用上風險包括行為軌跡，可能被中國政府掌握，當資料回傳至中國後，中共可能進行人員活動模式分析、關鍵節點的辨識。

紅綠燈倒數功能 交通部：大數據計算推估

他示警，地圖APP會蒐集大量敏感資訊，包括GPS定位、搜尋紀錄、行為模式等，可呈現即時和歷史軌跡，亦可掌握使用者的裝置資訊，例如手機型號、IP等。這些資料被傳回中國境內伺服器後，中共依法可以調閱運用，進而掌握你的行為模式、通勤路徑、經常出沒地點。

對於高德地圖在台灣推出「紅綠燈倒數」等功能，交通部昨表示，政府從未提供相關資料給該軟體，高德地圖的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」，利用大量用戶導航時回傳的GPS定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律。

中國「高德地圖」App登台，以3D呈現街景，甚至還有紅綠燈倒數功能，疑有資安風險。交通部23日表示，政府從未提供相關資料給該軟體，高德地圖的紅綠燈秒數是透過大數據推估。（記者王藝菘攝）

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