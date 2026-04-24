中施壓三國阻賴出訪 日籲確保航空安全、透明運作

日本政府發言人木原稔在廿三日的例行記者會上表示，確保航空安全與保安此一國際社會的共同利益極為重要，所有相關國家都應以透明方式運作。（美聯社檔案照）

賴清德總統原訂出訪史瓦帝尼行程因中國施壓而暫緩，日本政界接連發聲，批評中國以外交壓力干預第三國決策，並表態支持台灣。由於非洲三個國家因中國施壓而撤回飛行許可，日本政府發言人木原稔在廿三日的例行記者會上表示，確保航空安全與保安此一國際社會的共同利益極為重要，所有相關國家都應以透明方式運作。

木原：持續關注台灣情勢

賴總統出訪受阻，近兩天來受到日本各界關注，多位日本國會議員透過社群平台，譴責中國對台灣的不合理妨害與打壓。木原表示，已知悉台灣方面的說明，日方將持續關注台灣相關情勢。

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塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國，在中國施壓下撤回飛行許可。木原被問及日本政府對於此事的看法與立場時表示，一般而言，確保航空安全與保安此一國際社會的共同利益極為重要，所有相關國家都應以透明方式運作。

日參眾議員批中霸凌台灣

自民黨眾議員平沼正二郎強調，透過威嚇手段迫使第三國改變主權性判斷的行為，「絕不應被允許」。

參政黨參議員梅村瑞穗則說，北京這類施壓行為反而損害其國際形象。她指出，中國透過所謂「債務陷阱」侵蝕他國主權，正逐漸被國際社會認清。

日本維新會參議員石平以強烈語氣批評，此舉為中共政權對民主國家台灣的「不合理妨害與打壓」，強調共享價值觀的國家不應容許此類行為，並公開表態「與台灣同在」，同時點名習近平政權應受譴責。

自民黨參議員瀧波宏文也呼應指出，中國的威權壓力是自由民主國家難以接受的行為，並引用賴總統先前談話，指威權國家正在侵蝕國際秩序與區域穩定。

曾擔任日台友好議員聯盟事務局長的維新會參議員石井惠認為，這是一個不容忽視的問題，從維護區域穩定與遵守國際社會規則的觀點來看，應該充分釐清事情的經過。

加拿大跨黨派議員發聲挺台

加拿大也有多名跨黨派議員出聲譴責中方行徑。加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼於社群媒體X發文指出，台灣是一個擁有兩千三百萬人口、欣欣向榮的民主政體，然而北京卻以取消飛航許可的方式試圖抹去其存在。自由黨眾議員史葛洛發文表示，北京阻撓台灣參與國際事務的行徑，反映其跨越國界的脅迫模式，民主國家應團結捍衛尊嚴與自決權。

加拿大參議院反對黨領袖郝薩科斯也透過社群媒體表示，台灣是個自由充滿活力的民主國家，且不屈服於中國的霸凌，加拿大與所有民主國家都應效法。參議員麥唐納則說，北京的脅迫行為令人無法接受，加拿大必須立場堅定，明確反制。

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