新聞分析》藍白審軍購向誰交差？

立法院長韓國瑜昨二度主持國防特別條例朝野協商，藍白兩黨「只要軍購、不要自主」底牌正掀開中。（記者羅沛德攝）

記者方瑋立／特稿

立法院長韓國瑜昨二度主持國防特別條例朝野協商，藍白兩黨「只要軍購、不要自主」底牌正掀開中。這種利用資訊落差，試圖矇騙台灣社會、應付盟友的伎倆，不僅令專家搖頭，疊床架屋的立法粗糙，連國防部長顧立雄都不禁在協商中「法律魂」上身道破荒謬。跡象皆顯示，藍白一搭一唱，踏著連韓都牽不動的牛步，只為將條例和預算書表本體的審查，拖過五月中的川習會，或許才能向北京交代。

保衛國家首重「敵我意識」的確立，國民黨在第一條條文協商就已暴露拖延的企圖。政院版與民眾黨版都寫明「因應中共軍事威脅」，國民黨團卻堅持改為「敵情威脅」，聲稱要淡化政治色彩，彷彿「避談中共」是一種無色立場，也難怪民進黨立委莊瑞雄當場質問，出席的國民黨立委陳永康當了一輩子軍人，怎會不知最大威脅來自中共？

請繼續往下閱讀...

同樣遭藍白聯手剔除的，還有行政院版「厚植國防產業」、「打造台灣之盾」與「非紅供應鏈」等攸關國防自主的論述。藍委馬文君一句「要自主那不要外購了嗎？」道出在野黨的底牌：特別預算只准買美國武器，其他如無人載具、AI指管系統、台美共同研發一律封殺。在野黨一面要求其他項目編入年度公務預算，一面又用今年國防預算達九千億等錯誤資訊誤導大眾，同時要求不得排擠其他社福、教育等支出，這種什麼都不要、又什麼都要的矛盾，也無怪乎被譏為「網購式立法」。

尤其藍白塞進草案的「不得排擠其他社福等支出」、「收到美方發價書才能另提條例送審」等冗餘的條文，也令法律專業的顧立雄數度「法律魂」上身，直指在野版本各條文在法律及憲政上的破綻。然而，溝通這些法律常識在藍白多數優勢下，恐怕也只是對牛彈琴。

牛牽到北京還是牛。韓國瑜宣布下週再議，但四條深水區的條文，以及後續的預算本體能否在本會期過關，恐怕不取決於協商桌上的攻防，而是取決於五月川習會，這真是台灣國會的悲哀！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法