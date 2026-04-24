國防特別條例協商》林楚茵：藍營想拖過川習會 讓軍購破局

立委林楚茵直指，面對中共的武力恫嚇，若延宕防衛戰力部署，恐導致國防真空。而國民黨對軍購案的態度就是以拖待變。（資料照）

立法院朝野黨團昨再度協商「國防特別條例草案」，採購項目和匡列金額等關鍵條文成為攻防焦點。民進黨立委昨強調，該預算攸關整套不對稱戰力設計，若因刪減國防自主項目導致系統破碎，將影響防衛部署；而國民黨持續以拖待變，恐讓美方誤判台灣決心，造成軍購案破局。

藍白揮刀國防自主

影響台灣防衛部署

軍購協商進入深水區，民進黨團書記長范雲指出，國民黨立委雖不斷宣稱重視國防自主和無人機等產業，卻言行不一，從立法目的到條列項目，一個字都不放。她說，條例的立法目的原為因應「中共軍事威脅」，卻被改為「敵情威脅」；原擬打造「台灣之盾」與「非紅供應鏈」等文字亦被刪除，連國防部長顧立雄提議加入「國防自主實力」也未獲採納，在場國民黨立委甚至哄堂大笑。

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針對在野黨砍向國防自主預算，民進黨立委沈伯洋表示，不對稱戰力是一套完整的Package，若台灣要買防空武器、卻不買防空系統，豈不是很奇怪？因為偵測、發射與啟動系統缺一不可，這也是一．二五兆元預算不能打折的原因。

外委會召委陳冠廷則引述中東戰爭提醒，即便是富有國家，在面臨威脅時也難以迅速從外界取得資源，因此自力自主的國防產業非常重要。年度公務預算增幅有限，國防部報告顯示最多僅增加八十四億元，難以扶植國內產業，許多中小企業因擔心明年軍事需求不明、不敢貿然開產線。

對於協商進度，立委林楚茵直指，面對中共的武力恫嚇，若延宕防衛戰力部署，恐導致國防真空。而國民黨對軍購案的態度就是以拖待變。先是不讓特別條例付委，又在協商過程多次推延，集體缺席拖過「鄭習會」，難道這次又想拖過「川習會」？讓美國誤判台灣對國防的決心，導致軍購案破局，相信這不是全民所樂見。

民進黨政策會執行長吳思瑤也質疑，國民黨在協商前夕大炒疑美論，拋出川普將收回軍購案一說，是否會在立法院拖到「川習會」後？而藍白鎖定刪減的，就是美方最重視、且中共最害怕的本土無人機產業鏈，這恐怕就是中共的底牌。

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