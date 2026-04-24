美戰爭部官員籲台通過軍購特別預算

美國戰爭部印太安全事務助理部長約翰．盧22日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會。（中央社）

約翰．盧：正積極研擬各項對台安全援助方案

美國戰爭部印太安全事務助理部長約翰．盧（John Noh）廿二日在國會明確表示，五角大廈目前掌握多項可向台灣提供安全援助的政策工具，正積極研擬各項具體方案，向政府領導層呈報。

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強烈鼓勵各黨跨越分歧 攜手合作

約翰．盧在書面聲明中，強烈鼓勵台灣各政黨應跨越政治分歧、攜手合作，順利通過深具歷史意義的國防特別預算案，藉此為台灣迫切的防務需求提供充足資金。

美國聯邦眾議院軍事委員會廿二日針對美軍在印太地區的部署態勢，以及當前的國家安全挑戰舉行聽證會，包括約翰．盧與美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將等軍方高層，均獲邀出席作證。

約翰．盧強調，美國政府持續呼籲具備足夠經濟實力與能力的盟友及夥伴，應透過實質增加國防支出，與美國共同承擔恢復並維持區域嚇阻力的責任。他特別指出，這項原則對台灣而言，具有極為關鍵的意義。

約翰．盧進一步說明，台灣總統賴清德已經做出明確承諾，目標在二〇三〇年前，將台灣的核心國防支出大幅提升至國內生產毛額（GDP）的五％，其中包括一項國防特別預算。五角大廈與台灣國防部密切合作，共同制定這項具備歷史意義的預算案，美方也積極鼓勵台灣各政黨齊心協力，確保這些至關重要的防務需求，能獲得妥善的資金挹注。

台灣建軍步伐 須「做得更多、更快」

不過，約翰．盧直言，為確保台灣能夠擁有足以應對當前威脅的強大自我防衛能力，台灣在國防建軍的步伐上仍必須「做得更多、做得更快」。

眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）對美國對台安全援助議題表達關切，約翰．盧指出，五角大廈目前擁有多項現成的工具，可實質向台灣提供援助，包括對外軍售、總統撥款權（PDA）、台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative）等。

約翰．盧強調，戰爭部正積極研擬各項方案呈報給領導層，以探討並落實向台灣提供安全援助的各種不同途徑，美方未來也將持續這麼做。

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