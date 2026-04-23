批1991年萬年國會修憲卡台灣前途 民團籲揚棄一中憲法

經民連、台教會等民團昨召開記者會，表示將發動「五〇一埋葬假憲法行動」，呼籲揚棄「一中憲法」謬論。（記者田裕華攝）

一九九一年四月廿二日為第一屆國民大會通過「中華民國憲法增修條文」之日。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、台灣教授協會等團體於立法院群賢樓前召開記者會，宣布將於發動「五〇一埋葬假憲法行動」，主張否認一九九一年還是「萬年國會」時期所制定之憲法增修條文效力，呼籲各界揚棄「一中憲法」謬論。

經民連智庫召集人賴中強指出，「一中憲法」說法嚴重損害台灣主權。他舉例，近期民眾黨前立委李貞秀主張根據該憲法，中國大陸不是外國，因此不需放棄中國國籍即可擔任立委；國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」致詞稿中，甚至將台灣前途鎖進一個中國框架。

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賴提出三主張：第一、根本沒有一中憲法，一九九一年條文非由台灣人民選舉之代表制定，其「一國兩區」與統一神話不具法效力。第二、一九九二年國會全面改選後經民主程序產生之條文才具正當性，一九九一年之第一次增修條文應予揚棄。第三、當時五八三位國大代表中，有四九九位為萬年國大，其制定的「中國夢」條文不具民主代表性。

青年世代共好協會副理事長林思愷指出，台灣必須打造屬於台灣人的新憲法，作為未來世代台灣人的共同生活基礎，「讓世界知道台灣和中國是明顯的區別」。

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