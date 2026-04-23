兩湖論壇登場 温世政：拒成對岸兩手策略舞台

中國打壓賴清德總統出訪，南投縣政府則照辦「兩湖論壇」，民進黨南投縣長參選人温世政表示，拒絕南投成為對岸「政治兩手策略」的舞台。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府昨於日月潭舉辦「日月潭、西湖第十八屆兩湖論壇」，適逢中國打壓賴清德總統出訪，南投縣長許淑華和中國代表杭州市副市長魯霞光都避談此事。對此，民進黨南投縣長參選人温世政（見圖，記者劉濱銓攝）批評，中國一面打壓，另一面卻與地方談合作，絕不接受這種政治兩手策略。

許淑華及中方代表避談中國打壓賴出訪

南投縣與中國浙江省杭州市於二〇〇九年在南投舉辦首屆兩湖論壇，此後以「一年杭州、一年南投」的方式輪流舉辦，進行兩岸文化等交流。

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此次南投由許淑華領軍，中方由魯霞光率團四十多人出席，由於昨天的論壇是「鄭習會」，以及中國涉台十項措施後的兩岸首度交流，今年主論壇聚焦打造城市公共藝術，縣府為確保會議順利，採閉門方式進行，不對媒體開放。

由於賴總統原訂昨出訪非洲友邦，卻遭中國打壓而取消，許淑華被問到面對中方一邊交流、一邊打壓，是否擔心論壇蒙上陰影？是否會表達我方立場，要求對岸須在平等、互惠、尊嚴的基礎進行交流？許對此僅回說「謝謝」、「會提供論壇新聞稿」，對於中方施壓三緘其口、不予回應。當時在場的魯霞光一臉尷尬，默默移到許的身後。

對此，温世政表示，台灣是一個自由、平等、法治的民主國家，支持政府守護主權立場，中國一方面干預並打壓賴總統的出訪行程，一方面卻到地方談合作，讓人無法認同，堅決反對南投變成中國「政治兩手策略」的舞台。

温世政說，南投縣的地方觀光、農特產等行銷推廣，不應依賴單一管道，應在確保國家安全與產業平衡、觀光品質等前提下審慎評估後，多元併行發展，讓南投百工百業走向國際。

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