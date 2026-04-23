美印太司令：台灣投資自身國防很重要

美國印太司令部司令帕帕羅廿一日對台灣面臨的軍事威脅提出警告，除了示警中國正企圖打造無人機部隊做為進攻先鋒，也強烈敦促台灣必須落實國防特別預算。（路透檔案照）

美國印太司令部司令帕帕羅廿一日對台灣面臨的軍事威脅提出警告，除了示警中國正企圖打造無人機部隊做為進攻先鋒，也強烈敦促台灣必須落實國防特別預算。他強調，美國對台灣防務的重視程度，不能超過台灣自身，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」。

「讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」

美國聯邦參議院廿一日舉行有關印太司令部部署態勢的聽證會，參院外交委員會民主黨首席議員夏亨關切台灣通過國防特別預算的重要性。帕帕羅回應，「台灣關係法」實施近五十年，美國對台軍售並未超出常態，但台灣為自身國防提供經費至關重要，唯有投入資源，才能產生實質的防衛戰力。

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夏亨也呼應，支持台灣通過這項預算，不僅是向中國傳遞嚇阻訊息，也是向美國國會展現台灣自我防衛決心。

立院國防預算進展 美檢視關鍵指標

國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，共和黨籍參議員柯頓詢問是否會影響台灣國防支出的未來走向。帕帕羅直言，「空談不如實證」，台灣國防特別預算案的實質進展，將是檢驗台灣對自我防衛承諾有多堅定的關鍵指標。

儘管預算面臨政治角力，帕帕羅對台灣的防衛意志仍持正面看法。他指出，在俄烏戰爭爆發前，烏克蘭的防衛意願民調相對偏低，但戰時的社會反應令人敬佩；而台灣目前的民調數據遠高於當時的烏克蘭，讓他對台灣役齡人口保衛家園的意願與能力深具信心。

除了預算，議員也高度關切戰爭型態改變對台海局勢的影響。帕帕羅在書面聲明中指出，俄烏衝突與美伊戰事在在顯示，低成本、大規模的無人系統與精準打擊能力，已是現代戰爭核心。

民主黨籍參議員布魯門塔與軍委會民主黨首席議員利德詢問，在無人化不對稱作戰的發展下，將如何影響中國對台的武力盤算。帕帕羅表示，北京正設法應對，目前的企圖是打造一支無人機部隊，做為未來進攻部隊的先鋒。

為反制中國的侵略部署，帕帕羅強調「地獄景象」戰略的重要性。他指出，台灣應善用烏克蘭的無人機戰爭經驗，大量且持續地部署低成本、可消耗的彈藥與無人機，並結合人工智慧工具進行指揮。這種不對稱作戰能讓進攻的解放軍付出極為沉重的代價。

帕帕羅重申，印太司令部將持續依循「台灣關係法」提供安全援助，協助台灣建立可靠、具韌性且具成本效益的不對稱戰力。他同時警告，北京從未放棄對台動武的可能性，解放軍近期在台灣周邊的軍事行動不僅是演習，更是為潛在的武力統一進行實質預演。

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