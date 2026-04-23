立院今協商》軍購條例上修8千多億 黃國昌：藍白一致方向

立法院今協商行政院1.25兆元國防特別條例草案，執政黨喊話支持政院版，外界關注藍白最新協商立場。圖為15日立法院長韓國瑜上週召集協商朝野三版本的國防特別條例草案。（資料照，記者田裕華攝）

立法院今協商行政院一．二五兆元國防特別條例草案，執政黨喊話支持政院版，外界關注藍白最新協商立場。民眾黨主席黃國昌昨受訪稱，國、眾兩黨基於國防部所揭軍售金額，上限金額可至「八千多億元」，是「藍白一致方向」。國民黨文傳會主委尹乃菁對此表示，尊重黨團自主。國民黨團書記長林沛祥則說，有美方正式的發價書，在協商時一定會納入討論，應該會有良性的結果。

國民黨團書記長林沛祥：美發價書將納入討論 「應會有良性結果」

請繼續往下閱讀...

韓國瑜上週召集協商朝野三版本的國防特別條例草案，會中僅就條例名稱達成共識，韓今天下午二度召集朝野黨團協商。民進黨團總召蔡其昌說，黨團會持續捍衛行政院版的一．二五兆元立場。

民進黨團：持續捍衛1.25兆院版

外媒路透社引述消息人士說法，稱國民黨高層已向美方保證，最終將通過一項「具規模的預算方案」。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，目前沒聽到任何指令，有正式的發價書，在協商時一定會納入討論，應該會有良性的結果。國民黨一向支持國防，台灣需要好的、合用的、會到位的武器。至於藍委之間對於軍購金額不一，林說，這些都是預設立場，協商是進去談了才知道。

黃國昌昨接受媒體訪問指出，民眾黨的軍購立場是，條例可以先過；至於軍購金額，若依國防部透露第二批軍購金額，在加總第一批金額後，「大概可以上調至八千多億元」。黃強調，他要求國防部要等到美國公布要賣什麼，才開始編預算；至於「商購」，黃仍堅持放回一般年度預算去編列。

民眾黨團：黨版保留向上調整空間

黃另透露，民眾黨團總召陳清龍、外交國防立委王安祥有跟國民黨團對接，細節未確定，但「了解到他們的立場也差不多」，金額範圍上也「差不了多少」。陳清龍說，民眾黨版的草案就是四千億元，但保留美方公布軍售並提供發價書後的向上調整空間；王安祥則說，對美軍購的項目放入軍購條文中，是民眾黨一直以來的立場。

谷立言會鄭麗文

AIT：兩岸分歧應以和平方式解決

在軍購條例協商前夕，美國在台協會處長谷立言昨與國民黨主席鄭麗文會晤，令外界關注。AIT透過社群媒體表示，兩人於會談間表示，兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。

國民黨則說，雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益。兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法