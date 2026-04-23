為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼 學者示警：中國打壓變本加厲 我須注意

    2026/04/23 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    賴總統暫緩出訪史瓦帝尼。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟。（資料照）

    賴總統暫緩出訪史瓦帝尼。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟。（資料照）

    總統賴清德原訂昨日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟；政大政治系兼任教授嚴震生表示，應只有此次出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還規劃出訪，往東從美國過境較不會有問題。

    北京有能力施壓第三國

    嚴震生指出，臨時撤回專機飛越許可的三國中，馬達加斯加領空面積最大；模里西斯與塞席爾在民主、人權、自由度、治理等領域，都是非洲中發展名列前茅的國家，對中國外債占比也不多，且都是民主國家。

    陳方隅認為，此次總統出訪受阻，代表中國藉由各種方式，變本加厲地加大打壓台灣的力道，並展現其有能力、做得到藉由經濟槓桿與債務等手段，施壓第三國取消國際航權，也顯示中國運用上述打壓手段已經愈趨成熟，對台灣而言是警訊，必須更加小心以對。

    陳方隅分析，前總統蔡英文曾於二〇二三年九月出訪史瓦帝尼，當時並未受阻，這次賴總統無法成行的原因，正是中國手段變得更加厲害，所施加的壓力變得更大。

    嚴震生則認為，只有這次規劃出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還有規劃出訪史瓦帝尼，應從美國過境，較不會有問題；現在美國川普政府將美洲當作其勢力範圍，中國則認定非洲為勢力範圍，這種中國施壓第三國取消我航權的狀況，應難以在非洲以外的地方如法炮製。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播