賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼 學者示警：中國打壓變本加厲 我須注意

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟。（資料照）

總統賴清德原訂昨日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。東吳大學政治系副教授陳方隅指出，中國藉此展現其有能力施壓第三國取消國際航權，顯示中國運用打壓手段愈趨成熟；政大政治系兼任教授嚴震生表示，應只有此次出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還規劃出訪，往東從美國過境較不會有問題。

北京有能力施壓第三國

嚴震生指出，臨時撤回專機飛越許可的三國中，馬達加斯加領空面積最大；模里西斯與塞席爾在民主、人權、自由度、治理等領域，都是非洲中發展名列前茅的國家，對中國外債占比也不多，且都是民主國家。

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陳方隅認為，此次總統出訪受阻，代表中國藉由各種方式，變本加厲地加大打壓台灣的力道，並展現其有能力、做得到藉由經濟槓桿與債務等手段，施壓第三國取消國際航權，也顯示中國運用上述打壓手段已經愈趨成熟，對台灣而言是警訊，必須更加小心以對。

陳方隅分析，前總統蔡英文曾於二〇二三年九月出訪史瓦帝尼，當時並未受阻，這次賴總統無法成行的原因，正是中國手段變得更加厲害，所施加的壓力變得更大。

嚴震生則認為，只有這次規劃出訪史瓦帝尼的路線比較困難，未來若還有規劃出訪史瓦帝尼，應從美國過境，較不會有問題；現在美國川普政府將美洲當作其勢力範圍，中國則認定非洲為勢力範圍，這種中國施壓第三國取消我航權的狀況，應難以在非洲以外的地方如法炮製。

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