鄭嗆兩岸論述錯誤 民進黨反批：砲口對內 與國際脫節

總統賴清德因中國施壓而暫緩出訪史瓦帝尼，國民黨主席鄭麗文昨指控，民進黨的兩岸論述錯誤且誤判局勢。民進黨發言人吳崢反批，鄭不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，與國際脫節、嚴重違背國家路線。（記者王藝菘攝）

總統賴清德因中國施壓而暫緩出訪史瓦帝尼，國民黨主席鄭麗文昨指控，民進黨的兩岸論述錯誤且誤判局勢，政府不自我檢討還把氣出到在野黨身上。民進黨發言人吳崢反批，鄭不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，與國際脫節、嚴重違背國家路線。

台灣被打壓 鄭卻不譴責施壓者

對於鄭麗文的說法，吳崢表示，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。

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吳崢談到，賴清德講得非常清楚，面對中國粗暴施壓、惡意打壓中華民國的外交空間，朝野應該不分黨派，認清中國的真實樣貌，團結守護國家尊嚴。在國家外交空間遭受打壓的時刻，鄭麗文卻急著把砲口對內，反過來檢討民進黨政府，令人遺憾。

吳崢說，國台辦才重申「一個中國」老調，鄭麗文下午就接著附和，甚至聲稱世界都支持一中，這種說法與國際民主陣營力挺台灣走向國際舞台、譴責中國打壓台灣的事實完全脫節。

吳崢並批評，中國惡劣施壓第三國、粗暴干涉台灣國際參與，現在最應該被譴責的，難道不是以粗暴手段干預台灣國際參與的中國嗎？難道鄭麗文眼裡只有中國，沒看到事發後，有多少國際民主盟友們紛紛發聲譴責中國蠻橫行徑，力挺台灣走向世界舞台嗎？鄭麗文此言嚴重違背中華民國台灣優先的國家路線，更不符合台灣主流民意的期待。

「中共不到兩個禮拜就打臉十項惠台政策，鄭麗文情何以堪！」兼任民進黨中常委的立委王世堅表示，鄭習會就是一場假戲，中共講了那麼多的甜言蜜語，結果原來拿著蘿蔔，背後藏了這把棍子，台灣民眾都看在眼裡。

王說，只要不逾越主權、不把台灣做小、不妨害國格尊嚴，他樂見赴中交流，但沒想到中共這麼不賞臉、直接打臉鄭麗文。

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