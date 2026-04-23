嗆執政黨 鄭麗文：外交一路挫敗 要先檢討自己

國民黨中央昨日舉行中常會，黨主席鄭麗文針對總統賴清德暫緩出訪友邦史瓦帝尼一事，向民進黨政府提出批評。（記者羅沛德攝）

賴清德總統暫緩出訪史瓦帝尼，總統府批評中國打壓，國民黨主席鄭麗文昨在中常會表達遺憾，但強調，全世界都能接收九二共識，不支持台獨，民進黨為什麼可以一意孤行，外交一路挫敗，「有時候我們要先檢討自己，不是總是檢討別人」。

黃國昌：民眾黨譴責中國打壓

民眾黨主席黃國昌則表示，民眾黨譴責中國打壓台灣國際外交空間，但外交部也要檢討在情資掌握和應變措施上，是不是發生什麼問題？為何出發前一天才知情，來不及應變。

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鄭麗文表示，很遺憾，賴總統最後確定無法出訪，但更遺憾的是，發生事情後，總統府、國安團隊氣急敗壞，要不是躲進同溫層討拍、取暖，不然就把氣出在在野黨身上。這是重大的外交挫敗，不應該等閒視之，國安團隊是不是嚴重誤判局勢？

鄭麗文指出，前總統馬英九任內主張外交休兵，我們參加很多國際組織，也成功維持邦交國。但政黨輪替後，民進黨執政十年，友邦關係如同雪崩般的結束，已被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度去面對、去檢討誤判了什麼形勢？為什麼誤判到出訪連落地轉機的地方都找不到。究其根源，難道不是整個兩岸論述的嚴重錯誤嗎？

鄭麗文表示，國安單位指責非洲國家時，對方也發布新聞表示他們堅守一個中國政策。她請教民進黨政府，中華民國憲法難道不是一中憲法，「全世界請問賴總統、民進黨，有哪一個國家支持台獨？請告訴我」。

對於賴總統出訪受阻，鄭麗文強調，全世界都能接受九二共識、不支持台獨，民進黨為什麼可以一意孤行，外交一路挫敗，造成國家舉步維艱，「有時候我們應該要先檢討自己，不是總是檢討別人」。

蔣萬安：譴責任何打壓台灣行為

台北市長蔣萬安受訪時則表示，譴責任何打壓台灣國際空間的行為，但這是中華民國史上第一次，元首出訪前一天臨時喊卡，我們也要省思，為什麼這一次發生這樣的狀況？民眾也關心中央政府能否拿出具體做法，為台灣走出一條務實可行的路。

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