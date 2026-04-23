中方嗆「台灣沒有總統」 陸委會：國內政治人物應丟掉幻想

陸委會昨日指出，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。（資料照）

賴清德總統原定廿二日出訪史瓦帝尼，因中國粗暴打壓告吹。中國外交部及國台辦昨日公開讚賞馬達加斯加等三國堅持「一個中國原則」，並稱「台灣沒有總統」。陸委會痛批，國內一些政治人物應該丟掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。外交部也反擊，痛批國台辦與中國外交部相關言論是荒誕謬論。

外交部嚴正譴責中國荒誕謬論

中國以經濟脅迫強力施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國，在無預警狀況下無端取消總統專機飛航許可，導致賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程暫緩。

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中國外交部昨宣稱，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身分招搖撞騙，只會自取其辱。國台辦發言人張晗則表示，對有關國家堅持「一個中國原則」的立場和做法表示讚賞。得道多助、失道寡助，事實再度證明「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。

陸委會駁斥，國台辦的發言完全顯示，中共的「一個中國原則」就是不允許中華民國存在，不承認中華民國的民選總統。國內一些政治人物應該丟掉幻想，停止為中共的對台政策塗脂抹粉。

外交部也表示，針對中國外交部及國台辦就我國總統暫緩訪問友邦史瓦帝尼王國一事，分別發表貶損我主權國家地位等荒誕謬論，我方予以嚴正譴責及駁斥。

針對塞席爾及馬達加斯加外交部以不承認台灣主權及遵守「一中原則」為由，撤回我國專機飛越許可，外交部指出，這些說詞充分證明中國是操弄本次事件的背後主謀，對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責，並對塞席爾及馬達加斯加扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議。

外交部鄭重呼籲，國際社會應正視中國長期使用經濟脅迫等手段，威逼他國改變其主權決定的行徑，不僅屢屢挑戰國際和平及秩序，更堂而皇之公然干涉他國內政，類此作為不僅針對台灣，更是對全球民主秩序與國際法治構成重大且影響深遠的挑戰。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，擁有走向國際的正當權利，任何國家均無權加以阻撓或否定，任何片面政治宣示也都無法改變此一客觀現實。台灣將持續與理念相近國家深化合作，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間，不因外在壓力而動搖台灣走向世界的決心。

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