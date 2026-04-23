為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    致電史瓦帝尼國王 賴總統：兩國會更團結合作

    2026/04/23 05:30 記者陳政宇／綜合報導
    總統賴清德（右）昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左），強調兩國邦誼不會受到影響。圖為二〇二四年五月恩史瓦帝三世來台參加賴總統就職大典。（取自總統府官網）

    總統賴清德（右）昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左），強調兩國邦誼不會受到影響。圖為二〇二四年五月恩史瓦帝三世來台參加賴總統就職大典。（取自總統府官網）

    賴總統訪問受阻 史瓦帝尼：不會改變史台雙邊關係

    兼任民進黨主席的總統賴清德原定廿二日率團訪問友邦史瓦帝尼，因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突取消專機飛航許可，行程暫緩。賴清德昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，強調兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫下只會更團結合作。

    賴：中國越打壓 我們越要無畏無懼

    史瓦帝尼政府也對外做出回應。「史瓦帝尼觀察家日報」廿二日報導，史瓦帝尼政府代理發言人姆杜莉表示，雖然對於賴總統無法親自參加國王慶祝活動感到遺憾，「但我們完全理解，國際旅行安排有時會受到一系列後勤和外交因素影響，不是雙方可控制的」。

    對於賴總統此行遭遇阻礙，姆杜莉於報導中強調，「這不會改變史瓦帝尼和台灣之間長久的雙邊關係，因我們的友誼建立在相互尊重、合作和擁有共同發展目標基礎上」。她重申，史瓦帝尼將繼續奉行獨立自主、有原則的外交政策，優先考慮與國際社會所有成員建立和平、合作和互利夥伴關係。

    賴清德昨在民進黨中執會表示，他原本要率團出訪史瓦帝尼，祝賀國王恩史瓦帝三世五十八歲生日、以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交五十八週年，但中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程。

    賴清德說，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動。他和恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

    「當中國越是打壓，我們越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。」賴清德直言，台灣是主權國家，是世界的台灣，二三〇〇萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。

    賴清德並呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播