致電史瓦帝尼國王 賴總統：兩國會更團結合作

總統賴清德（右）昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左），強調兩國邦誼不會受到影響。圖為二〇二四年五月恩史瓦帝三世來台參加賴總統就職大典。（取自總統府官網）

賴總統訪問受阻 史瓦帝尼：不會改變史台雙邊關係

兼任民進黨主席的總統賴清德原定廿二日率團訪問友邦史瓦帝尼，因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突取消專機飛航許可，行程暫緩。賴清德昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，強調兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫下只會更團結合作。

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賴：中國越打壓 我們越要無畏無懼

史瓦帝尼政府也對外做出回應。「史瓦帝尼觀察家日報」廿二日報導，史瓦帝尼政府代理發言人姆杜莉表示，雖然對於賴總統無法親自參加國王慶祝活動感到遺憾，「但我們完全理解，國際旅行安排有時會受到一系列後勤和外交因素影響，不是雙方可控制的」。

對於賴總統此行遭遇阻礙，姆杜莉於報導中強調，「這不會改變史瓦帝尼和台灣之間長久的雙邊關係，因我們的友誼建立在相互尊重、合作和擁有共同發展目標基礎上」。她重申，史瓦帝尼將繼續奉行獨立自主、有原則的外交政策，優先考慮與國際社會所有成員建立和平、合作和互利夥伴關係。

賴清德昨在民進黨中執會表示，他原本要率團出訪史瓦帝尼，祝賀國王恩史瓦帝三世五十八歲生日、以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交五十八週年，但中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程。

賴清德說，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動。他和恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

「當中國越是打壓，我們越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。」賴清德直言，台灣是主權國家，是世界的台灣，二三〇〇萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。

賴清德並呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

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