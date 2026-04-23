自由日日shoot》賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼 立院外委會通過譴責中國粗暴行徑

立院外委會通過提案，譴責中共脅迫第三國臨時撤銷我元首班機航權，打壓我國國際空間。（記者方瑋立攝）

總統賴清德原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，中國透過外交與經濟脅迫手段，迫使馬達加斯加等三國臨時撤銷總統專機之飛航許可，立法院外交及國防委員會昨天無異議通過臨時提案，對中國的粗暴行徑表達強烈譴責。

朝野立委通過臨時提案

民進黨團總召蔡其昌說，黨團廿四日將在立法院院會，邀請朝野政黨共同發起譴責中國打壓中華民國外交空間的主決議，希望能獲得朝野支持並通過。

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外委會昨由民進黨籍召委陳冠廷擔任會議主席，臨時提案時出席立委包含民進黨立委沈伯洋、王定宇、王義川、羅美玲、林楚茵、陳俊宇，以及國民黨立委黃建賓、徐巧芯。

徐巧芯發言說，總統出訪友邦「本來就要去」，她對提案本身沒有意見也認同其時效性。不過她對流程提議，依往例同步知會相關部會，確認是否有需要修正文字細節的部分。

民進黨立委林楚茵隨即反駁，這並非要求行政部門改進的執行案或修正案，而是一個針對中共的「譴責案」。林楚茵說，此刻是展現國防外交委員對國家忠誠與對元首支持的時刻，提案文字上沒有任何問題，倘若執意提出問題，反而是想要利用所謂程序，惡意讓譴責案無法曝光，呼籲在場委員不分黨派共同連署。

王定宇：中共「時間點突擊」

王定宇於會中揭露，我方早在數週前就取得塞席爾、摩里西斯與馬達加斯加等三國的飛越許可，中共刻意採取「時間點突擊」，在專機出發前十二小時，利用塞席爾等三國陷入中國債務陷阱的困境進行經濟脅迫，迫使其臨時取消許可。

王定宇批評中共將所有互動武器化，是典型的介入他國內政。歐盟發言人及美國國會皆已聲援台灣，國內不應有任何藉口阻撓。他強調，台灣二千三百萬人走向國際，越被打壓就會越努力。

沈伯洋：北京介入他國主權

沈伯洋說明譴責案內容指出，飛航許可的核發在國際法上屬於主權行為，中國利用經濟手段迫使第三國撤銷權利，是直接介入他國主權。此舉不僅違反「聯合國憲章」的國家主權平等與不干涉內政原則，更破壞「芝加哥公約」確立的國際民航秩序與非歧視原則，對台灣外交空間構成嚴重阻礙。

臨時提案經陳冠廷詢問在場委員無意見後，裁示照案通過。提案決議明確要求，外交部應採取積極措施持續拓展國家外交空間並捍衛國家主權，並透過駐外館處及國際組織管道，將本次中共脅迫撤銷航權事件，正式列入國際民航組織及其他多邊機制之關注項目，積極爭取理念相近民主夥伴之聲援與具體行動。

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