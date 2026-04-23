北市藍營松信選區初選出爐 加權制度挨批

國民黨台北市松信選區議員初選結果出爐，參選人展現團結。左起許原榮代理人、滿志剛、李明璇、戴錫欽、楊智伃及李煥中。（國民黨台北市黨部提供）

李明璇、許原榮出線 滿志剛不滿「制度不允許深耕」 楊智伃落選哭了

國民黨台北市議員初選第三選區（松山、信義）昨上午公布結果，由前黨發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線，國民黨該區由這兩位新人與現任議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元披掛出征。而前國民黨黨主席朱立倫子弟兵楊智伃落選，淚灑當場。上屆與本屆都於初選階段出局的資深幕僚滿志剛則不滿表示，是時候檢討國民黨加權制度，不是他不夠強，而是現行制度不允許他在松山信義深耕。國民黨台北市黨部主委戴錫欽坦言，這樣的加權比例跟大選最後的結果能不能夠吻合，這部分有很大的檢討空間。

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黨部主委︰選前反映過 有很大的檢討空間

此次參與初選的有李明璇、許原榮、楊智伃、滿志剛以及富錦里長李煥中共五人。昨日國民黨台北市黨部於議會黨團外召開記者會，除許原榮外其餘均有到場，戴錫欽宣布，由李明璇、許原榮出線。

新人加30％ 35歲以下再加70％ 滿志剛無加權

根據國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者可加權卅％，卅五歲以下再加權七十％，合計最高可達一百％；此次松信初選，李明璇、楊智伃有一百％加權；李煥中、許原榮卅％；上屆落選的滿志剛則無加權。

戴錫欽、秦慧珠、詹為元與2新人 代表國民黨出征

滿志剛表示，他是唯一沒有被加權的參選人，這個遊戲規則他接受，但是時候應該要好好討論初選制度是否該修改了，他接受這次「以身試法」的結果，但是初選若全部都是新人，可以有更公平的方式，是否真的要加權到一百％，這是真正需要討論的地方。

戴錫欽說，初選內容包括全民調或者是民調的題目、新人與青年加權，許多同志選前都有跟組發會、黨中央反映過；不過，最後還是要尊重黨中央所公布的加權辦法，而這樣的加權比例跟大選最後的結果能不能夠吻合，也可作為將來組發會在研究相關加權，看如何能夠更適切地反映出真實的狀況，這部分有很大的檢討的空間。

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