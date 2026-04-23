民進黨內參民調領先4% 蘇巧慧：理念獲肯定

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨出席新北市醫事團體聯誼會活動。 （蘇巧慧競辦提供）

年底九合一選舉，根據民進黨內部民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度領先國民黨新北市長參選人李四川約四％。蘇巧慧回應，民調結果對團隊是很大的鼓勵，也代表政見、理念獲得肯定；李四川說，雖然他起步較晚，未來將按部就班拜訪地方、提出政見爭取支持。

蘇巧慧說，民調數字本來就是作為選戰參考，不過她從六百多天前落後二位數，到現在有此成績，對團隊是很大鼓勵，也代表政見、理念、方向都獲得大家肯定。

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李四川：會按步就班拜訪基層

李四川昨天接受媒體人趙少康專訪，被問到如何看待最新民調？李四川表示，他有綠營的朋友開玩笑說，李四川這次選舉是「一對二（蘇巧慧加上前行政院長蘇貞昌）」，雖然他起步比較晚，但是最近走訪新北市廿九個行政區，遇到許多以前熟識的基層里長，都肯定他以往的政績，未來他也會按步就班，拜訪基層和提出政見，爭取民眾支持。李四川昨到汐止區新呈工業參訪，承諾當選後將協助傳統產業轉型升級，提升競爭力。

國民黨新北市長參選人李四川（右）參加新北市產業總工會會員代表大會，爭取基層勞工支持。（李四川競辦提供）

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