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    首頁 > 政治

    參選高市黨部主委 黃捷︰全力輔選賴瑞隆

    2026/04/22 05:30 記者李惠洲、王榮祥／高雄報導
    民進黨高市立委黃捷昨登記參選下屆市黨部主委。 （記者李惠洲攝）

    民進黨高市立委黃捷昨登記參選下屆市黨部主委。 （記者李惠洲攝）

    民進黨立委黃捷昨登記參選下屆民進黨高市黨部主委，宣示如果當選首位女性主委，會全力輔選賴瑞隆接棒陳其邁、及綠營在議會過半，市長陳其邁肯定黃捷「願意這樣挺身扛責任，這是一件好事，值得鼓勵！」

    黃捷昨由高市議長康裕成與黨籍女議員、女議員參選人等眾女力助陣下，登記競逐下屆高市黨部主委；她開心指出，高雄最強的民進黨女力都集結一起，象徵綠營在高雄女力崛起、團結致勝，如果她有幸擔任黨部主委，也會是縣市合併後第一位女主委，象徵民進黨開放平等的精神。

    黃捷強調自己雖然黨齡不深、但願以最誠懇、最積極的態度協助黨務推動，這陣子也走了將近三分之二個高雄，若當選主委，她認為核心任務就是輔選賴瑞隆委員接棒市長陳其邁，還有促成民進黨在高雄卅四加三席（三席原住民）議員能全壘打，以及民進黨籍所有里長也都能順利當選。

    黃捷登記時也聊起柯志恩先前所稱、不知是跟黃捷還是賴瑞隆選市長？她解讀柯志恩說法明顯見縫插針，強調民進黨初選後就會團結，柯志恩對於民進黨的團結非常害怕。

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