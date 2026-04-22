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    首頁 > 政治

    抖內女主播欠債 中士淪共諜判12年

    2026/04/22 05:30 記者楊心慧／台北報導
    前陸軍馬防部運輸中士孫楚荃（左，著黑衣）涉洩露軍事機密，高等法院昨宣判應執行十二年徒刑。（記者楊心慧攝）

    前陸軍馬防部運輸中士孫楚荃（左，著黑衣）涉洩露軍事機密，高等法院昨宣判應執行十二年徒刑。（記者楊心慧攝）

    6萬多元報酬 全數沒收

    前陸軍馬防部運輸中士孫楚荃三年多前沉迷網路直播，因重金抖內女主播導致積蓄耗盡並積欠地下錢莊債務，竟鋌而走險，收取約六萬多元報酬洩露軍事機密，被高檢署聲押獲准並起訴求刑十二年。高等法院昨宣判，孫男應執行十二年徒刑，褫奪公權六年，沒收犯罪所得六萬多元；可上訴。

    洩露軍事機密換錢還債 合議庭裁定延押兩個月

    檢方查出，孫男二〇二二年沉迷網路直播、不斷砸錢抖內一名亮麗女主播，最終無力償債，孫男四處借錢，被網路暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」網友誘惑、說服拿機密資料換錢，雙方約定以新台幣或虛擬貨幣支付報酬。

    高檢署拘提孫男後羈押，二〇二五年十二月偵結起訴。檢方認定，孫楚荃涉犯貪污治罪條例、國家安全法、陸海空軍刑法及國家機密保護法等罪，建請法院從重量刑十二年。

    高院認為，孫男時任現役軍人，對國家負有忠誠義務，竟為獲取個人不法利益，下載機敏資料並交付他人，危害國家安全及社會安定，甚至收取對價，破壞公務員官箴及軍人武德。

    高院認定，孫男於偵查中雖否認部分犯行，但高院審理時坦承全部犯行，非無悔改之意，且其無貪污洩密等類似前科，並具備社會生活所需的知識水準、勞動能力，社會復歸可能性屬中度，定應執行十二年徒刑、褫奪公權六年，沒收犯罪所得。

    由於孫男羈押期將屆，合議庭也裁定自五月四日起延長羈押兩個月，可抗告。

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