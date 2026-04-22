自由日日Shoot》非洲3國突撤回飛航許可 中國強力打壓 賴暫緩出訪史瓦帝尼

總統府昨舉行臨時記者會，說明出訪遇中國干預而緊急延緩，圖為總統府秘書長潘孟安。（記者田裕華攝）

賴：無法改變台灣走向世界決心

總統府昨指出，賴清德總統原定今日出發前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，但因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國臨時取消飛航許可，國安團隊評估元首、訪團及飛航安全等，決定行程暫緩。面對中國介入，賴清德說，威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力。

北京經濟脅迫第三國 我嚴厲譴責

今年是台灣與史瓦帝尼建交五十八週年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基四十週年，以及史王五十八歲華誕慶典，賴總統原規劃今日啟程直飛訪問史瓦帝尼。不過，總統府昨舉行臨時記者會，說明出訪遇中國干預而緊急延緩。

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總統府秘書長潘孟安說，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況，無端取消專機飛航許可，原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府強力譴責。

潘說，中華民國台灣是主權國家，兩千三百萬的台灣人有權走向世界。對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也表達衷心感謝。

賴清德昨於臉書說，基於國家安全、飛航安全的最高考量，接受國安團隊建議，決定暫緩本次訪問。他強調，台灣對史瓦帝尼的重視與情誼絲毫未減。他將指派特使前往史瓦帝尼，為恩史瓦帝三世與史國人民，送上台灣人民最誠摯的祝福。

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