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    首頁 > 政治

    不滿馬頻發聲明催調查 李德維嗆「真無聊」

    2026/04/22 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    李德維（資料照）

    李德維（資料照）

    馬英九基金會風波持續延燒，董事會日前決定由董事李德維、薛香川、尹啟銘組成三人小組調查；但基金會近日不斷聲明要求儘速調查，引發三人小組不滿。李德維昨嗆聲，三人小組不是受基金會幕僚安排，也非基金會會務人員可以說三道四，基金會三天兩頭發表聲明無助於調查，反而讓人感覺在反制，「薛香川、尹啟銘都是馬的老部屬，有需要一直不斷地發聲明嗎？真無聊！」

    批基金會人員「想要指東指西、說三道四」

    李德維表示，董事是自主的三人小組，「並不是受基金會這些幕僚來指定或者安排的」，每個董事都是義務職，也都努力地做了，他十八日晚上才回到台灣，調查小組召集人薛香川十九日已經在商量要怎麼進行，已經見了好幾次了。

    李強調，基金會最重要組成就是董事會，董事會最大，董事會沒有人會讓這件事「以拖待變、無疾而終」。假如所謂的基金會會務人員想要指東指西、說三道四，那就完全不了解董事會真正是基金會最重要的機構。

    李德維說，「基金會三天兩頭發表聲明，其實並無助於調查」，基金會讓三人小組感覺當提出要做什麼的時候，基金會就又一個動作反制。所以上一次的聲明，才會讓三人小組感覺，基金會到底是希望趕快調查，還是想要拖延調查？

    李強調，董事都是無給職，不是領薪水的，「會務人員以為他領薪水就比我們無給職大的話，那就真的搞錯了！」

    李德維還說，馬前總統想要做什麼事，三人小組裡的薛香川、尹啟銘都是他老部屬，「他有需要一直不斷地發聲明嗎？真無聊！」而他不算馬的老部屬，但以前是中常委，某種程度當過馬的下屬，「大家都是以前的下屬，有必要一直發聲明嗎？」

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