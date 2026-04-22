蕭點名別落跑 金溥聰︰助馬調查絕不逃避

金溥聰（資料照）

馬英九基金會人事爭議延燒，前馬英九基金會執行長、國民黨副主席蕭旭岑昨點名前國安會秘書長金溥聰「要好好照顧前總統馬英九，不要落跑」。金昨聲明承諾，將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九調查此事的始末及所有相關事實，絕不會逃避。

蕭旭岑表示，關於馬英九的健康問題，他會保持沉默，沉默是金。現在他希望真心愛護馬英九的人不要再去消費與操作這件事情，「有些人利用馬英九在做一些鬥爭、傷害兩岸關係的事情」，這是不可接受的，而且人神共憤。

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蕭也呼籲金溥聰等人，希望他們能夠好好的照顧馬英九，千萬不要落跑，不要這件事情風波過去之後，就不管馬英九了。

對此，金溥聰表示，馬英九已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必和當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

對於蕭強調外界對他有許多不實指控，金溥聰表示，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。

基金會駁蕭︰兩岸交流工作未中斷

蕭另表示，馬英九基金會處理此事這確實傷害兩岸關係，強調基金會認為他做的不好，與兩岸交流沒有關係，但為什麼要停止所有交流？對此，馬英九基金會表示，針對有些媒體報導馬英九基金會因近期的財政紀律案，兩岸交流的工作會受到衝擊、中斷，此與事實不符。

馬英九基金會表示，馬英九董事長認為兩岸交流非常重要，在九二共識的基礎上，馬基金會這幾年多次推動兩岸青年交流與互訪，已建立穩定的基礎。基金會執行長戴遐齡表示，待財政紀律案結束後，兩岸交流就會繼續進行。

蕭旭岑昨天上午也說，基金會內部同事透露，調查小組要約談前隨扈（現為特助）的過程不是很順利。馬英九基金會昨下午則聲明，馬英九基金會董事三人調查小組已於昨日下午完成約談第一位本會人員。對於約談事宜，基金會一直全力配合，從未有任何人杯葛調查。

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