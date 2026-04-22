廖繼斌批「丟臉丟到習近平那去」 蕭旭岑：有些人利用馬英九來鬥爭

蕭旭岑（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌上週更出面指馬這麼氣，是因為蕭「丟臉丟到習近平那去」。對此，蕭昨接受節目專訪強調「丟臉的絕對不是我」，並指「有些人利用馬英九在做一些鬥爭」。

廖繼斌日前稱，馬英九這麼生氣是因為蕭旭岑「見利忘義」、「丟臉丟到習近平那裡」，還提到此事牽扯到夫人周美青，是「滅門災難」。蕭旭岑對此直言，「我想丟臉的絕對不是我」，他相信廖繼斌是個好人，非常忠心護馬英九，只是有些資訊廖不見得知道，但廖的出發點是為了馬英九好。

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蕭質疑基金會聲明「有多少是馬真正的意思」

蕭旭岑表示，此案從一開始只有講他的薪水和一些程序問題，後來就越來越離譜，有心人士到處放話，甚至捏造他有婚外情或收了什麼錢，還好這是一個資訊化的時代，要汙衊一個人沒有那麼容易，有做的事情沒有辦法藏得住，希望儘速讓這個風波落幕，不要再傷害到馬英九。

蕭旭岑提到，前天馬英九的基金會聲明提及，希望他和王光慈不要再去透過媒體散佈貶損基金會或馬英九的言論，「事實上我都沒有」，廖繼斌也不可能是他叫廖出來講的。他尊重董事會調查小組，「我也不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」

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