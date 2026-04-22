涉詐領國會助理費240萬 前綠委陳賴素美起訴

陳賴素美（資料照）

民進黨籍前立委陳賴素美於二〇〇六年至二〇一六年間擔任桃園縣、桃園市三屆議員期間詐領助理補助費七八五萬餘元，桃園地方法院審理時認罪，被依貪污治罪條例判處有期徒刑二年，緩刑五年；然而，桃園地檢署近期又查出她於二〇一六年至二〇二〇年擔任第九屆立委期間，詐領補助費二四〇萬餘元，將她及涉案助理與人頭等共七人依貪污治罪條例等罪嫌起訴。

曾詐議員助理費判緩刑

檢方起訴指出，陳賴素美涉嫌以「低薪高報」、「虛偽申報人頭助理」方式方式詐領補助費；指示不知情的公費助理製作陳姓、王姓公費助理不實聘書、遴聘異動表及加班費請領名冊，向立法院請領公費助理薪資及加班費，待陳、王薪資及加班費匯入帳戶後，二人將超過實領薪資部分領出交給陳賴素美支配，作為服務處租金、水電費用及採購辦公用品等開銷。

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起訴指出，陳賴素美另透過未擔任公費助理的羅姓、林姓及陳姓女子及陳女配偶羅男配合提供證件、帳戶，指示不知情的國會助理製作內容不實聘書等文件，向立法院虛偽申報為公費助理，待羅女等人薪資款項入帳後，再由陳賴自行提領或指示羅女等人領出交付，作為她繳納車貸及其他日常開銷。

案經桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮加指揮調查局台北市調查處偵辦，去年十月廿一日發動搜索並傳喚陳賴素美等七人到案，陳賴素美經檢察官複訊後以一百萬元交保。

檢察官調查認為，陳賴明知助理補助費並非立委薪資一部分，也非立委個人實質補貼，卻以浮報、人頭方式詐領補助費二四〇萬餘元，偵結後將陳賴及涉案助理與人頭等七人依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴，並聲請沒收犯罪所得。

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