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    首頁 > 政治

    政院補提名中選會委員3人╱沈淑妃、蔡維哲、黃謀信 具法政專長實務經驗

    2026/04/22 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院已將中選會委員新提名人選沈淑妃、蔡維哲、黃謀信（見圖）等三人名單函送立法院審查。（資料照）

    行政院已將中選會委員新提名人選沈淑妃、蔡維哲、黃謀信（見圖）等三人名單函送立法院審查。（資料照）

    藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會委員名單，僅通過主委游盈隆及藍白黨團所推薦三名人選。行政院昨日表示，行政院長卓榮泰已於廿一日任命立法院通過之四位中選會委員，因應中選會三位委員，含副主任委員未獲立法院同意通過，行政院已將新提名人選沈淑妃、蔡維哲、黃謀信等三人名單函送立法院審查。

    卓揆另任命立院所通過四名委員

    行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，本次新提名沈淑妃、蔡維哲及黃謀信等三人，並指定沈淑妃為副主任委員。其中除黃謀信係繼任請辭委員遺缺，任期至二〇二七年十一月三日止外，其餘二人任期均至二〇二九年十一月三日止。

    行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合中選會組織法規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

    對於三位補提名委員人選，行政院發言人李慧芝表示，三位人選具有法政專長、實務經驗及沒有黨籍的共通點。一、沈淑妃為台大法律系畢業，高考及格後，公務生涯始終於法制單位服務，直至今年初甫從行政院法規會主委一職退休，對於法制業務有專業與實務的豐富經驗。

    二、蔡維哲現為律師，具有台大法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景，律師執業期間對債務清理、弱勢保障，及西拉雅族群權益爭取均有長期投入；三、黃謀信現為法務部政務次長，中興大學法律系畢業後，取得政大法律系碩士及博士學位，司法官考試及格後即長年擔任檢察官，亦曾歷任澎湖、屏東、台中地檢署檢察長，豐沛的司法歷練其能對選務工作有所助益。

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