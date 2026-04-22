軍購條例明協商 白營要藍先統一共識

立法院長韓國瑜15日召集朝野黨團，協商中央政府總預算案、國防特別條例草案。（資料照）

行政院一．二五兆元國防特別條例草案本週將黨團協商，國防部長顧立雄前天赴立法院外交及國防委員會機密專報，爭取朝野支持。由於國民黨內部版本、金額各異，民進黨立委陳冠廷透露藍營立場鬆動，可望增加預算、加速審議；民眾黨團總召陳清龍說，後續協商仍堅持專報、一年一編等要求，要藍黨團「內部共識」先統一再說。

立法院上週進行國防特別條例草案黨團協商、由立法院長韓國瑜主持。而據協商結果，朝野黨團僅對條例名稱達成共識，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，並規劃本週由韓國瑜再度召集黨團協商；據了解，協商將在明日舉行。

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截至目前，國民黨團雖堅守黨中央的「三八〇〇億元＋Ｎ」版本，但前有立委徐巧芯拋出八〇〇〇億元、後有台中市長盧秀燕建議八〇〇〇億至一兆元的合理額度；「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康日前更表態匡列八一〇〇億元預算。

民眾黨團總召、立委陳清龍表示，民眾黨團版本所列專案報告、預算一年一編等要求，在明天協商中都會堅守立場；至於國民黨內部軍購金額不一，陳清龍直言，藍團五十幾個人討論要花點時間，建議他們協商之前先把「內部共識」統一再說。

國民黨團人士則表示，國民黨已經屢次重申，國民黨的軍購立場是全力支持國防，但拒絕沒有明細的空白支票。「三八〇〇億元+Ｎ」後續仍疊加採購，絕非「只有三八〇〇億」，只要美方的正式發價書來，就會支持。

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