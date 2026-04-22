國防特別預算專報公開》防空、反彈道等飛彈5500億元最多

國防部長顧立雄昨早出席立法院院會，會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

立院外交及國防委員會廿日二度邀請國防部長顧立雄以秘密會議針對「國防特別預算」專案報告。國防部昨公開機密專報書面公開版內容，揭露完整七大類透過軍購、商購及委製的採購裝備、系統內容，其中以防空、反彈道及反裝甲飛彈部分金額約五五〇〇億元為最大宗。

政府提出八年期，預算規模上限暫匡一．二五兆元特別條例草案籌獲七大類裝備、系統。第一類精準火砲金額約八一〇億元，包括軍購六〇門M109A7自走砲等附屬裝備；第二類精準打擊飛彈金額約一六〇〇億元，軍購海馬士多管火箭八十二套、戰術區域飛彈四二〇枚等。

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第三類無人載具及其反制系統規劃金額約三三五〇億元，含括向中科院委製採購銳鳶二型無人機卅二架，同時向軍備局委製，執行公開採購及情資系統整合、採購濱海型監偵無人機一四四六架；另商購垂直起降型無人機二八〇架。

在攻擊型無人機部份，向軍備局委製、整合採購濱海攻擊型無人機，包括沉浸（FPV）、投彈、小型自殺及中型自殺式無人機合計二〇萬八二〇〇架，對美軍購反甲型無人機飛彈系統，含ALTIUS-600ISR四七八架、ALTIUS-700M一五五四架。國軍也預劃採購軟硬殺混合無人機反制系統，惟數量及案項尚未解密，人攜式反制系統則以商購採購六三五套、無人艇則同樣委製軍備局整合採購一三二〇艘。

特別預算比例最高的是約五五〇〇億元的防空、反彈道及反裝甲飛彈類別，包含向中科院委製採購的國產強弓中層反戰術彈道飛彈系統二套、飛彈一二八枚，同時對美軍購反裝甲飛彈七〇套、飛彈一〇五〇枚，拖式二B反裝甲飛彈廿四套、飛彈一五四五枚。

國軍也公開第五項AI輔助C5ISR系統金額約一百億元，詳細內容未解密。其次為台灣戰術網路（TNN）及部隊覺知應用套件（TAK），規劃採購二類平板及手機等十項合計十二萬餘件。

另有強化作戰持續量能相關裝備，包括以商購方式建制多條彈藥、軍用電池、甲車組裝等生產線、向外國籌購一二〇公厘、一〇五公厘戰車彈、三〇公厘機砲彈等，以及機動阻絕器材等，總計約五百億元。最後，第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統金額約佔六四〇億元。

國防部強調，現存軍事投資持續案重大案項，已到達交運付款高峰期，另已完成議約、備料投產案項，美方也表示不得延後付款。目前軍投預算扣除持續案僅剩八十四億元額度，因此國防部編列特別預算，敬請立院鼎力支持。

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