藍白杯葛近八個月 終於付委》創下今年度預算、今年付委惡例

今年度中央政府總預算案終於付委，行政院長卓榮泰昨表示，希望能速審、合理寬列總預算，讓政府有更大能量，協助人民一起面對國際情勢發展。（記者王藝菘攝）

行政院去年八月廿九日將今年度中央政府總預算案函送立法院審議，卻遭藍白立委杯葛近八個月，直至昨日才經立法院院會付委，創下國會首次「今年度預算、今年付委」的惡例。行政院長卓榮泰表示，希望能速審、合理寬列總預算，讓政府有更大能量，協助人民一起面對國際情勢發展。

卓盼速審 讓政府有更大能量

立法院會昨邀請行政院長卓榮泰報告「一一五年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰指出，一一五年度總預算案，歲入編列二兆八六二三億元，較一一四年度減少九．六％；歲出編列三兆三五〇億元，較一一四年度增加〇．九％，歲入歲出相抵差短一七二七億元，連同債務還本一二六五億元，尚須融資調度數二九九二億元，全數以舉借債務彌平。如連同新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購、丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建等特別預算，共須舉債四〇八七億元。

請繼續往下閱讀...

卓揆表示，行政院帶著滿滿的誠意與期待來到立法院，向立法院報告今年度中央政府總預算歲出歲入編制情形，這當中牽涉到國家的安全、經濟發展、人民福祉、公共建設，以及科技的持續領先，期待立法院能有別於以往與行政院之間的關係。

由於藍白拒審，今年度中央政府總預算案在卡關近八個月後，拖延至昨日才付委。這也創下立院首次「今年預算、今年付委」的惡例。

另一總預算案延宕的惡例，則是九十六年度中央政府總預算案，當年朝野政黨對中選會委員採政黨比例制的修法意見嚴重分歧，且互不退讓，受到藍軍以中選會案「綁架」總預算案的影響，在九十五年十月付委的九十六年度中央政府總預算案，直至九十六年六月中旬才完成三讀。而今年度總預算案遲至四月下旬才付委，三讀通過的延宕時程恐再創先例。

卓榮泰說，經過二百多天的延宕，希望能儘速審議總預算，尤其面對最近的中東情勢，很多預算都非去年政院在編製時所能預先設想的，希望立法院在審查過程時能合理寬列，讓政府有更大的能量，來協助人民一起面對國際情勢的發展。

對於新興計畫預算，卓表示，行政院早表示，只要預算付委就進入實質審查，中間抽出的部分，行政院會馬上處理，讓所有中央地方公務體系都能夠如序運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法