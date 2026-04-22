鄭習會作戲？》府譴責：中國善意是假 威脅是真

賴出訪前夕 非洲三國突撤我飛航許可

國安官員：北京干涉他國內政、衝擊飛安

由於中國介入施壓，賴清德總統今天率團訪問史瓦帝尼行程被迫暫緩。國安官員指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可，三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

三國在高度壓力下

臨時無預警的取消

國安會秘書長吳釗燮昨在總統府臨時記者會上說，原先採取直飛考量，是為避開中東戰事風險。直飛途經塞席爾、馬達加斯加、模里西斯這三國飛航情報區，先前已按照國際慣例順利取得所有國家飛航許可，受到北京壓力，近日遭無預警取消，狀況極為罕見。

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國安官員說，實務上按照國際民航規範以及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越FIR並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等。

官員同時強調，這種透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，由於涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序的粗暴做法，也是史上僅見。

媒體詢問，在國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面「鄭習會」後遇到此事，是否會認為中國善意是假？總統府秘書長潘孟安批評，北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，卻持續威脅打壓台灣，再三傷害台灣民眾情感，此次也能證明「中國善意是假的、威脅是真的」，中華民國政府強力譴責北京當局做法，也再次強調，台灣有權利走向世界，世界也更需要台灣的貢獻，中國的打壓跟阻擋，影響不了台灣民眾走向世界的決心。

外交部長林佳龍昨晚在臉書表示，嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。台灣本來就是世界的一部分。「這樣的手段不會是最後一次，越是面對打壓，我們會更冷靜和堅定，努力守住台灣的尊嚴，繼續一步步走向世界」。

外交部政務次長吳志中也說，希望藉由這次事件，國際社會可更清楚看到中國以粗暴手段干涉他國內政，強迫更改主權範圍內的決定，要對抗中國這樣的蠻橫做法，唯有讓國際社會了解，共同採取行動來遏止。

行政院發言人李慧芝昨表示，朝野此時應一致對外，對中國當局粗暴行徑表達譴責，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。

陸委會表示，中共日前才公布所謂十項政策，旋即惡意破壞我總統出訪行程，凸顯北京當局對台灣「善意是假、威脅是真」，「一手施惠、一手打壓」，國人應認清中共的兩手策略操作。

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