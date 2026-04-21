《辣椒水事件》警分局長出包丟官 盧市府隱憂多

記者唐在馨／特稿

台中市警局第六分局長周俊銘陪同民眾黨前主席柯文哲掃街，竟因「誤噴四次辣椒水」而丟官甚至可能吃上官司，這應該是台灣史上最奇特的警察丟官紀錄，而第一時間不坦承，導致台中市最高長官盧秀燕誤判情勢，應該是處罰如此之重的原因，這已不是盧市府第一次發生類似情況，值得警惕。

上週五晚上，民眾黨聲稱在逢甲夜市掃街遭到四次辣椒水攻擊，並在隔天報案，但警方接獲報案後對外的偵辦進度說明是現場並無異狀，之後調閱監視器也找不到可疑的機車騎士，一時之間政治攻防傳聞滿天飛，最後答案揭曉，竟然是分局長搞烏龍。

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但事件的結果也不免讓人狐疑，如果只是因為裝備壞掉而對地面連噴四次辣椒水，就要丟官、記過，甚至可能吃上官司，未來如有類似誤噴辣椒水的情況，難道要比照辦理？還是不小心噴到市井小民沒事，噴到政治人物就比較嚴重？

細究原由，應該是周分局長第一時間不坦承，在其直屬長官台中市警察局長組專案調查，上上層長官盧秀燕說絕不寬貸之後的廿四小時，已經被查到相關畫面才坦承，才會有如此重的處分。

這不禁讓人想起，先前非洲豬瘟事件有三名官員搞不清楚狀況而下台去職，還有一級主管也因不同性質的案件未第一時間處理而被監院調查，棒球狼師案也是快爆發時才報告市長，市府團隊無法在第一時間掌握最確實訊息，是一大隱憂，雖然盧秀燕市長任期將屆，但如想問鼎總統或安穩下莊，類似情況恐怕都是未知的地雷。

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